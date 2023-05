Larreta promete reducir un nuevo impuesto a los bancos

Los bancos reclaman que la Ciudad de Buenos Aires no les cobre más el 8% de Ingresos Brutos sobre las Leliq, porque eso provoca un encarecimiento del financiamiento.

"Cuando el Gobierno nacional acate el fallo de la Corte, CABA va a eliminar este impuesto, que estaba exento en CABA y, junto al de Sellos a las tarjetas de crédito, fueron creados de manera transitoria hasta tanto se solucione el conflicto por la quita de recursos de la Coparticipación", revelan desde el Larretismo.

Idas y vueltas

Nación quiso pagar con bonos, pero la Ciudad no lo aceptó, porque la Coparticipación establece que se debe pagar en formato diario a través del Banco Nación.

Prometen que la Ciudad va a reducir ese impuesto una vez que el Gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte. En su fallo cautelar del 22/12/22, la Corte le reconoció a la Ciudad el coeficiente del 2,95 (y no el 3,5 que reclama CABA).

Baja de impuesto

En ese sentido, una vez que el Gobierno nacional comience a cumplir con el fallo y la transfiera a la Ciudad lo que le debe, el gobierno porteño bajará la alícuota de este impuesto del actual 8% al 2,85%, que es la diferencia proporcional entre el coeficiente del 2,95 otorgado por la Corte y el 3,5 que reclama la Ciudad.

"Una vez que se defina la cuestión de fondo y si la Corte reconoce el coeficiente reclamado del 3,5, la Ciudad eliminará este impuesto, cuando la Justicia le dé a CABA la razón y le devuelva los recursos quitados por la Coparticipación Federal de Impuestos", advierten desde el Gobierno porteño.

No acatan el fallo

Los funcionarios hacen hincapié que, tras el fallo de la Corte, a la Ciudad no le devolvieron ni un solo peso por la coparticipación, ya que el Gobierno nacional decidió no acatar el fallo y no transferirle a CABA el coeficiente del 2,95.

"Si bien no se dispone de todos los elementos necesarios para cuantificar la recaudación que efectivamente CABA está obteniendo del impuesto de IIBB a las Leliq y pasivos monetarios, no cabe duda de que, a raíz de esto, la recaudación de IIBB de la Ciudad está creciendo de manera significativa y muy por encima del resto de provincias", advierten en el Iaraf.

Hoy la Ciudad está en peor situación que antes del fallo de la Corte, ya que no sólo no recibió un peso por el coeficiente del 2,95, sino que además el Gobierno nacional decidió dejar de transferirle lo que le venía transfiriendo desde fines de 2020. Desde entonces, la Ciudad dejó de percibir $ 347.000 millones.

