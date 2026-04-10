Llama la atención a operadores la diferencia entre el “contado con liqui” y el dólar MEP, que ayer llegó a casi el 4%. El cierre encontró a la primera variable a $ 1476 mientras que la segunda clausuró a $ 1422. Esto ocurre en el marco de una baja del dólar oficial, que a nivel minorista cerró a $ 1405 con el BCRA comprando u$s 281 millones. ¿Qué está ocurriendo? En el mercado de pesos hubo más presión compradora sobre las Lecap y Boncap, instrumentos a tasa fija. Los otrora vedettes de la plaza local, los papeles a tasa CER, ajustan por inflación, ya no poseen tanto interés especialmente tras la decisión de YPF de amortiguar el impacto de la suba del petróleo a nivel internacional en el precio de los combustibles. El martes próximo se conocerá el dato de inflación de marzo. Según consigna Nicolás Cappella, de IEB, “hubo rumores de baja de la tasa de repo (simultaneas) lo que explicaría un poco el movimiento que se viene dando, ya que, si baja la tasa de repo, bajaría también la caución, por lo que mejora el diferencial de caución contra tasa fija, lo que permite que comprima esta última”. En el mercado cambiario abundan los dólares, lo que se comprueba en los precios a nivel mayorista y en el MEP. Por ello el nivel estabilizado de este último. Ya se huele la llegada de los dólares de la cosecha de soja, pero el “contado con liqui” tiene presión compradora, lo que habitualmente es considerado como intención de “sacar los dólares del país”. ¿Hay desconfianza? Los operadores consultados por El Cronista destacaron que ello se debe a las emisiones de deuda en Nueva York, o pagos de empresas. No está relacionado con desconfianza de inversores. La abundancia de dólares en la plaza local quedó reflejada en la licitación realizada por YPF cuyo resultado se conoció ayer. “Como resultado de la colocación, la compañía logró colocar las Obligaciones Negociables Clase XLIII denominadas en dólares MEP por 122 millones a un plazo de 4 años y una tasa de interés del 5,50%, por la cual recibió más de 6000 ofertas por un monto total de u$s 203 millones, mostrando nuevamente su fuerte marca en el público minorista” destacó la petrolera que conduce Horacio Marín. “La última emisión de la compañía había sido en febrero, a un plazo de 34 meses y con una tasa del 6.50%, siendo ambas condiciones superadas por los resultados obtenidos en la emisión del día de hoy (por ayer). Los fondos obtenidos mediante la colocación serán destinados a refinanciar deuda existente con una tasa de interés mayor a la obtenida en la nueva Obligación Negociable, extendiendo la vida promedio de la deuda y para financiar el plan de inversiones”, concluye. La semana próxima se podrá medir la abundancia de dólares en la plaza local con la licitación de deuda del Tesoro de Bonar2027 y 2028. En la última subasta, el Ministerio de Economía volvió a testear el mercado en dólares con las colocaciones de esos papeles, en una estrategia escalonada que combinó fuerte apetito inicial con una demanda más selectiva en la segunda vuelta. En el debut, las ofertas superaron ampliamente los montos adjudicados, lo que permitió convalidar tasas relativamente bajas para el AO27 y bastante más elevadas para el AO28. Es el famoso riesgo “Kuka”, como lo define el gobierno, en alusión al resultado de las elecciones dle 2027. Sin embargo, en la reapertura el interés se moderó y el Tesoro no logró cubrir el total disponible, reflejando cierta cautela a medida que se extiende el plazo. Aun así, el resultado global fue positivo: se captaron cerca de u$s 930 millones entre ambos instrumentos. El diferencial de tasas evidenció que el mercado exige un premio considerable para posicionarse más allá de 2027 dejando en claro dónde empiezan a aparecer las dudas sobre el horizonte macro.