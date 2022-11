Lanzan un 'Veraz' de facturas de crédito electrónicas impagas al vencimiento

Las Facturas de Crédito Electrónicas Mipyme (FCEM) impagas se verán reflejadas en la Central de Facturas Electrónicas Mipymes Impagas al Vencimiento (CenFIV) del Banco Central.

Financiación

"La puesta en marcha de este registro es un paso importante en la consolidación de la FCEM como instrumento de financiación para las Mipymes. La nueva Central, a la que se accede públicamente en el sitio web del BCRA, brindará información aportando transparencia a la operatoria y generará un historial de crédito, mejorando la trazabilidad de este instrumento", explicó el Banco Central en un comunicado.

Permitirá visualizar el comportamiento de pago de las grandes empresas a través de diversos índices, otorgando mayores certezas de pago a las FCEM emitidas por las medianas y pequeñas empresas proveedoras.

Menor costo

La ventaja de la FCEM es que tiene un menor costo de financiamiento, ya que el titular de la deuda es la empresa grande; acarrea un menor riesgo para la Mipyme (no enfrenta el riesgo a una causa judicial); no consume cupo de crédito Mipyme y, por último, no se necesita garantía para ser negociada.

Como parámetro, el volumen negociado en el Mercado Argentino de Valores (donde acaba de entrar como directora independiente Diana Mondino) ha crecido 270% interanual entre julio de 2021 y el mismo mes de este año.

Es gracias a diversos operadores que cada día toman este producto como estrella o elegible, y comienzan a desarrollar sus cadenas de clientes en relación a este instrumento, mostrando una tendencia de crecimiento muy sostenida.