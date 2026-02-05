El economista Miguel Kiguel analizó el impacto negativo de la postergación del nuevo índice de inflación y la salida de Marco Lavagna como director del INDEC. En declaraciones radiales, el director ejecutivo de Econviews también advirtió que los dólares que compra el Banco Central no alcanzan para acumular reservas genuinas.

“(Lo del INDEC) fue una mala noticia esto. Sobre todo porque es un número que estuvo muy sensibilizado a partir de (la gestión de Guillermo) Moreno. Lo que uno no quiere son sorpresas. Y estas sorpresas caen muy mal por los antecedentes“, consideró Kiguel en diálogo por Radio con Vos.

El economista puso la lupa sobre las consecuencias en el terreno financiero y recordó que instrumentos como los bonos ajustados por CER y los créditos hipotecarios UVA “están afectados por estas decisiones”. “Eso le implicó a la Argentina juicios en el exterior que salieron caros”, alertó.

Para el exsubsecretario de Finanzas, el Gobierno cometió un “error no forzado” al no implementar el nuevo instrumento de medición antes de las elecciones. Por eso, criticó las explicaciones oficiales sobre el impacto de los precios relativos: “ No es una excusa para no cambiar un índice de precios y no reflejar la verdad ”.

En esa línea, Kiguel sostuvo que los inversores extranjeros están “muy sensibilizados” y temen el regreso de políticas poco transparentes en el organismo estadístico.

Miguel Kiguel, Director Ejecutivo de Econviews.

La tajante advertencia de Kiguel a Milei sobre el plan para el dólar: “Los números no cierran”

En otro tramo de la charla, Kiguel se centró en una de las premisas clave de Javier Milei sobre su estrategia de deuda. El presidente afirmó que el Ejecutivo trabaja en pagar los compromisos mediante privatizaciones .

El especialista fue tajante al respecto: “Los números no cierran, las privatizaciones no van a dar suficiente plata como para poder pagar la deuda”.

Asimismo, puso en duda la capacidad de acumulación de reservas internacionales del Banco Central. Si bien la entidad está comprando dólares, Kiguel señaló que ese monto apenas alcanza para pagar los intereses y vencimientos de capital.

“Se veía que Argentina había empezado un nuevo camino de aumentar reservas internacionales. Y ahora con esta declaración de ayer de Milei otra vez empezamos a preguntar ´¿en serio van a subir las reservas?´ Porque lo que está comprando ahora fundamentalmente alcanza para pagar los vencimientos de deuda. No alcanza como para acumular dólares en el Banco Central", subrayó.

Kiguel hizo un balance general y rescató que el gobierno es previsible en ciertos aspectos, como la búsqueda del superávit fiscal y la desregulación de la economía. Sin embargo, contrastó esto con la “imprevisibilidad” absoluta en materia de política monetaria, tasas de interés y la fluctuación constante de los índices de inflación .

Finalmente, el economista se mostró escéptico ante la promesa presidencial de alcanzar una inflación que inicie con 0% en el mes de agosto. Utilizando una analogía de probabilidades, asignó apenas un 10% de chances a que ese escenario se cumpla, frente a un 90% de probabilidad de que la inflación se mantenga por encima de esa proyección.