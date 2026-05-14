Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.774,24 pesos colombianos. En la última semana, el dólar subió 1.11%, pero en el último año retrocede -5.72%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Dólar en la última semana se sitúa en 5.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 12.89%. En la última sesión, el dólar bajó frente al peso colombiano. En los últimos diez días el dólar mostró un sesgo alcista, con repuntes predominantes, retrocesos aislados y una jornada sin cambios. Hubo un tramo de tres avances seguidos antes de una corrección final, por lo que el balance general fue positivo. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: