La salida de dólares por viajes fue récord y explica porqué el BCRA prohibió el financiamiento

La salida de dólares por viajes y pasajes volvió a crecer en octubre hasta u$s 173 millones y marcó de esta forma un nuevo récord desde diciembre de 2019, lo que determinó la implementación de la medida por parte del Banco Central (BCRA) de prohibir las cuotas para financiar viajes al exterior, tanto de pasajes como de estadías y demás servicios turísticos.

Es que el egreso de divisas por este concepto viene creciendo en los últimos meses y en un contexto donde lo importante es cuidar las reservas, el Gobierno prohibió a las tarjetas de crédito financiar viajes en cuotas, con el afán de limitar la salida de dólares.

DOLAR TURISTA RÉCORD



Las personas humanas compraron de forma neta u$s 343 millones el mes pasado, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por u$s 173 millones y u$s 137 millones, respectivamente, en términos netos, según se desprende del informe de Evolución de Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

De esta forma, las compras netas de dólares para consumos con tarjeta mostraron un incremento de 16% respecto a septiembre cuando ya ese mes había marcado un récord desde diciembre de 2019, incluso superior a enero y febrero de 2020, en los meses previos al cierre de fronteras por la pandemia de Coronavirus.

Dólar ahorro en alza

Los argentinos además compraron billetes por u$s 143 millones y efectuaron ventas por u$s 6 millones,

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 762 mil individuos compraron billetes, 15 mil más que en octubre, mientras que unos 30 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s188 y u$s 200, respectivamente.