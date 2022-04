La salida de dólares para importaciones de energía alcanzaron su nivel máximo desde 2014

Los pagos de importaciones crecieron un 37% en marzo al alcanzar los u$s 6.171 millones, siendo el rubro de energía el que mayor divisas aspiró al demandar u$s 1.381 millones, el máximo nivel desde julio de 2014, según se desprende de último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA).

Las importaciones vienen siendo un dolor de cabeza para el Gobierno que no logra acumular reservas pese a la liquidación récord del campo .

Las importaciones de energía que incluyen petróleo, electricidad y gas crecieron un 258% producto del alza de los precios internacionales.

Ya en febrero el rubro energético se había convertido en el mayor responsable de la salida de divisas en términos de importaciones.

Pago de importaciones

A pesar del alza de las importaciones, los empresarios se quejan por las trabas para adquirir bienes en el exterior. Esta semana se conocieron declaraciones de empresas automotrices que critican la falta de dólares para el sector y advierten que de seguir así tendrán que parar la producción en 30 días.



En este sentido, informe cambiario de marzo marcó una baja en términos de salida de dólares para el sector automotriz: mientras el año pasado el sector registró pagos por u$s 865 millones en marzo de este año el total alcanzó los u$s770 millones.

Balance comercial

En suma, el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s 311 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, "Oleaginosas y cereales", registró ingresos netos por u$s 2.572 millones, con un aumento interanual del 49 por ciento.

En tanto, el sector real excluyendo oleaginosas y cereales, en cambio, fue comprador neto por u$s 2.261 millones. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos de importaciones de bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera.

Viajes y dólar ahorro

Los argentinos compraron de forma neta u$s 421 millones, básicamente para atender gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por u$s 201 millones y u$s 169 millones, respectivamente.

La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de u$s 44 millones. Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de servicios, ingreso primario y secundario" por u$s 714 millones, u$s 383 millones y u$s 7 millones, respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de bienes por u$s 1.060 millones.