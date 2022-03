Aspiradora de dólares: energía ya es el principal rubro de pago de importaciones

La salida de dólares por pagos de importaciones de energía creció un 230,53% en febrero respecto a un año atrás y ya es el principal rubro de pago de compras al exterior, según marca el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA).

En particular, la salida de dólares por pago de importaciones de energía alcanzó los u$s 866 millones en febrero frente a los u$s 262 millones del mismo mes del año pasado.

Dólares y energía

De esta forma, los pagos de importaciones de energía desplazaron a otras ramas que hasta ahora lideraban como la industria de Caucho, Química y Plástico que hasta enero era el sector que más divisas demandaba.



Este año, la energía se perfila como la principal fuente de preocupación a nivel cambiario por la disparada de precios que tuvo a nivel mundial. Incluso ha generado controversias dentro del Gobierno y el seno del Ministerio de Economía.

En suma, en febrero los pagos de importaciones de bienes a través del mercado de cambios totalizaron u$s 4.689 millones, mostrando un aumento de 42% frente a los pagos del mismo mes del año previo.

Este valor se ubicó por debajo de las importaciones de bienes FOB del mes, las cuales totalizaron u$s 5.269 millones, más que compensando el diferencial observado en el mes previo, detalló el informe del BCRA.

Del total de pagos de importaciones de bienes del mes, un 74% se realizaron de forma diferida, un 16% como pagos a la vista, y el 10% restante en forma anticipada.