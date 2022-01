Dólar turista sin freno: la salida de divisas alcanzó nivel máximo desde 2019, a pesar del fin de las cuotas

El dólar turista no tiene freno. La salida de dólares por turismo alcanzó un nuevo nivel máximo en diciembre pasado desde 2019, a pesar del fin de las cuotas anunciado en noviembre, según marca el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA).

De esta forma, la cuenta Servicios registró un déficit de u$s 714 millones en diciembre, explicado principalmente por los egresos netos por "Fletes y Seguros" y "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" por u$s 440 millones y u$s 367 millones, respectivamente.

DÓLAR TURISTA SIN FRENO





La salida de dólares por turismo viene creciendo en los últimos meses y por eso a fines de noviembre de 2021, el Banco Central decidió prohibir las cuotas para comprar pasajes y servicios turísticos en el exterior, con el fin de reducir la sangría de divisas por esta vía.

Sin embargo, la norma no fue del todo efectiva porque en diciembre, tras su implementación, el egreso neto de dólares por turismo siguió aumentando y llegó a los u$s 367 millones mientras que en noviembre había sido de u$s 354 millones.

Hay que remontarse a diciembre de 2019 para ver egresos netos de mayor magnitud en la cuenta de viajes. La cifra es incluso superior a enero y febrero de 2020, en los meses previos al cierre de fronteras por la pandemia de Coronavirus , cuando la salida neta de divisas alcanzó los u$s 221 millones y u$s 161 millones, respectivamente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que sin la medida del BCRA la salida de divisas podría haber sido mucho mayor teniendo en cuenta que en diciembre es un periodo donde muchas personas se toman vacaciones .

En particular, las "Personas humanas" compraron de forma neta u$s 421 millones, en diciembre básicamente para atender gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por u$s 201 millones y u$s 169 millones, respectivamente.

Cuenta corriente en rojo





La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de u$s 44 millones.

Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de Servicios, Ingreso primario e Ingreso secundario por u$s 714 millones, u$s 383 millones y u$s7 millones, respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de "Bienes" por u$s1.060 millones, destacó el Central.