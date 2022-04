El BCRA captura 1 de cada 10 dólares de la cosecha y advierten por las metas con el FMI

A falta de cuatro ruedas para que termine el mes, el Banco Central (BCRA) acumula compras netas por algo más de u$s 200 millones . Son unos u$s 1100 millones menos que los que sumó en abril del año pasado y un potencial foco de preocupación en lo que respecta al cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

La baja acumulación de divisas por parte de la entidad que preside Miguel Pesce viene siendo motivo de análisis dentro del mercado. En las últimas semanas, diversos informes se han referido a ello ya que la escasa acumulación de dólares por parte de la autoridad monetaria retumba ante el hecho de que la liquidación de la cosecha se mantiene en niveles elevados .

Uno de los últimos trabajos en referirse a esta relación fue elaborado por Eco Go. La consultora que lidera Marina Dal Poggetto detalla que durante los primeros 15 días hábiles de este mes (es decir, hasta ayer), las compras del BCRA ascendían a solo u$s 205 millones frente a una liquidación de u$s 2397 millones de acuerdo a datos de CIARA-CEC. En el mismo lapso del año anterior, la liquidación había sido de u$s 2246 millones -unos u$s 151 millones menos- pero las compras alcanzaban los u$s 1331 millones, unos u$s 1126 millones más .

Eso implica que este año el Central está logrando capturar tan solo un 8,5% de los dólares que ingresan por la cosecha gruesa relevada por CIARA-CEC, frente a un 59% que logró captar en 2021 .

El motivo por el que "el BCRA está comprando pocos dólares", señalaron desde Eco Go, es que el incremento del ritmo de devaluación y la expectativa de que se acelerará aún más, frente al salto en la inflación, demoran la liquidación de exportaciones y aceleran la demanda de dólares de los importadores.



Los datos de comercio de marzo convalidaron el salto en las importaciones, ya que se alcanzó un récord de u$s 7000 millones -u$s 6200 millones cuando se restan las compras de energía-. Pero advierte que "no hay forma de sostener el nivel de importaciones sin incumplir la meta de reservas con el FMI".



"La economía real se está llevando los dólares", resume Sebastián Menescaldi, director de Eco Go.



Según calculan, dada la meta de acumulación de reservas, los dólares disponibles para el pago de importaciones entre abril y diciembre ascendería a solo u$s 40.500 millones, lo que representaría un monto mensual promedio de u$s 4400 millones, un 18% debajo del nivel de marzo . Ante este panorama es que desde Eco Go especularon con que el factor de ajuste, en la medida en se complique el cumplimiento de la meta, será la demanda de importaciones "en su variante no energética".

Otra consultora que abordó esta temática fue Equilibra . Dos semanas atrás, la firma que lidera Martín Rapetti también había alertado respecto a la baja acumulación de reservas del BCRA. Según recordaron a través de un informe, el Central logró cumplir la meta de acumulación de reservas del primer trimestre gracias al desembolso de 2892 millones de DEGs, equivalentes a unos u$s 4022 millones. Así sumó alrededor de u$s 1600 millones en el primer trimestre del año, frente a una meta de u$s 1200 millones.

No obstante, desde la firma habían proyectado que para cumplir con la próxima meta trimestral, las reservas internacionales netas deberán crecer u$s 4100 millones en el acumulado del primer semestre. Es decir, tendrán que sumar otros u$s 2500 millones en el segundo trimestre, por lo que el BCRA deberá comprar u$s 1800 millones en el MULC ya que los u$s 700 millones se contabilizarían de desembolsos de multilaterales.

Para los analistas de Equilibra, "la segunda mitad del año será más desafiante para la acumulación de reservas netas del Central". Es que con el fin de la temporada alta de liquidación de agro-divisas también comienza el período de mayor demanda de divisas para importaciones energéticas.

Ante esa perspectiva calcularon que el BCRA deberá sumar u$s 300 millones de reservas netas en el tercer trimestre y u$s 1400 millones en el cuarto. "Si bien posibles desembolsos de bilaterales o la utilización del swap con China para pagos de comercio internacional pueden dar algo de oxígeno, la tarea será complicada", adelantaron.

También desde Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, se habían enfocado en la meta de acumulación de reservas . En un informe reciente, alertaron que "la situación actual no nos permite dar por hecho que los próximos desafíos puedan cumplirse" , ya que en el segundo trimestre " las reservas netas tienen que crecer u$s 2598 millones si no se tienen en cuenta los ajustadores ".

Para la firma, "las compras del BCRA en el mercado son muy bajas en un momento del año donde las compras suelen ser mayores". Y advierten: "Esta vez el Banco Central no contará con nuevos DEG, por lo que solo podrá acumular dólares vía compras en el MULC o prestamos de organismos internacionales. Este será el trimestre más exigente, seguido por el último del año. Acá es donde surgen nuestras dudas".

EL BCRA CONFÍA QUE CUMPLIRÁ LA META

Dentro del BCRA, en cambio, confían en que no tendrán problemas en cumplir con la meta del segundo trimestre. Fuentes de la autoridad monetaria subrayan: " Sobrecumplimos ampliamente (la meta) del primer trimestre y mantenemos la expectativa de cumplir la del segundo sin dificultad" . Y más allá de los números de abril marcan "tenés todo el trimestre para cumplir el segundo".