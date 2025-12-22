A días de empezar el 2026, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, lanzó un mensaje contundente a los inversores en su último informe.

El “Gurú” hizo una comparación detallada entre los indicadores económicos de la Argentina y Brasil que, según su análisis, exponen una “injusticia de mercado” que representa una oportunidad única para los inversores.

Hoy, el especialista cree que los activos argentinos están “regalados”, mientras anticipa un escenario de abundancia de divisas que modificará la dinámica del dólar en 2026.

La recomendación bomba del Gurú del Blue a los inversores: “Comprá campeón”

“Cuando los números no te cierran, compra campeón“, sentenció Di Stefano en un informe titulado “Brasil, decime qué se siente”, donde señaló que Argentina tiene mejores ratios económicos que Brasil, pero -a su juicio sufre un castigo desproporcionado del mercado.

Di Stefano puso sobre la mesa cifras que desafían la lógica del mercado y que, según su visión, explican por qué el dólar dejará de ser una preocupación en 2026:

Brasil:

Déficit fiscal primario: 0,5% del PBI

Intereses de deuda: 8,0% del PBI

Resultado financiero: -8,5% del PBI (deficitario)

Riesgo país: 164 puntos

Argentina:

Superávit fiscal: 1,7% del PBI

Intereses de deuda: 1,3% del PBI

Resultado financiero: +0,4% del PBI (superavitario)

Riesgo país: 568 puntos

“Después de ver estos datos, podría decir ‘Brasil, decime qué se siente’ al tener tanto déficit fiscal, sin embargo, ellos me contestarían que por tener reservas altas su riesgo país es de apenas 164 puntos”, ironizó el especialista.

Y fue contundente: “Brasil tiene un problema con los flujos, que lo disimula con el stock de reservas. Argentina tiene flujos positivos”, siendo además “un caso único en América Latina”.

Para el Gurú, el riesgo país de 568 puntos versus los 164 de Brasil, teniendo mejores indicadores fiscales, representa para el Gurú “un exceso de pasado en su calificación crediticia”. Pero ese mismo exceso de castigo, genera la oportunidad.

“¿Podemos tener tanta diferencia con el riesgo país? Desde mi punto de vista creo que no”, reflexionó. Y cerró con su consejo más directo: “Por eso, cuando los números no te cierran, compra campeón“.

Por qué el dólar no será problema en 2026

El análisis de Di Stefano sobre el tipo de cambio se apoya en una tesis central: Argentina tendrá una avalancha de dólares en 2026 que modificará completamente el escenario cambiario.

Las cuatro fuentes de divisas

1. Exportaciones récord: u$s 100.000 millones

El especialista proyectó una cosecha histórica de 150 millones de toneladas, con 30 millones de toneladas de trigo (casi el doble del promedio histórico de 16-17 millones) y 60 millones de maíz.

“El año que viene vamos a exportar u$s 100.000 millones“, anticipó. Y agregó con su característico estilo: “Nos van a salir dólares por las orejas”.

2. Vaca Muerta: el boom petrolero

La finalización del oleoducto de Vaca Muerta permitirá un ingreso masivo de divisas por exportación de petróleo, sumando otra fuente clave de dólares.

3. Ley de Olvido Fiscal: dólares del colchón al sistema

La inminente aprobación de esta normativa “permitirá la llegada de dólares al mercado”, trayendo al sistema formal divisas que hoy están fuera del circuito bancario.

4. RIGI y financiamiento externo

Las inversiones extranjeras vinculadas al Régimen de Grandes Inversiones y el nuevo financiamiento internacional (tanto para empresas como para el Estado) completarán el cuadro de abundancia.