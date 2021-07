La empresa que quiso revolucionar a Wall Street debutó en la bolsa con una fuerte caída

No fue el debut esperado. Las acciones de Robinhood Markets Inc. hicieron su presentación en Wall Street con una fuerte caída, pese a la expectativa que había generado su incursión en Nasdaq. Se había tratado, a fin de cuentas, de una de las colocaciones en bolsa más esperadas del año.

La decepcionante bienvenida quedó reflejada con un retroceso de casi 8,4%. La pérdida, incluso, cobra más relevancia ante el hecho de que el índice tecnológico cerró con signo positivo: trepó un 0,11%.

Las acciones de Robinhood cerraron la jornada con una valuación de u$s 34,82, lejos del precio de apertura de u$s 38, con los cuales la correduría estaba valorada en unos u$s 31.750 millones.

La empresa, a la que muchos consideraron como la firma emergente de tecnología financiera más destacada de su generación, había fijado su precio de salida a bolsa el miércoles en el extremo inferior de su rango de 38 a 42 dólares y consiguió u$s 2100 millones, según consignó la agencia Reuters.

El esperado debut llega apenas unos meses después de que la empresa se viera envuelta en un enfrentamiento entre una nueva generación de inversores minoristas y los principales hedge funds de Wall Street.

Robinhood es una plataforma que revolucionó a Wall Street al convertirse en una suerte de puerta de ingreso al mundo bursátil para miles de pequeños inversores. Se trata de una aplicación que no cobra comisiones y cuenta con una interfaz fácil de usar que la convirtió en un éxito entre jóvenes que operaban desde sus casas durante las restricciones provocadas por el coronavirus. Su popularidad, de hecho, se disparó en el último año y medio y ya cuenta con más de 18 millones de usuarios.

Los ingresos de la compañía, de hecho, se multiplicaron por cuatro en el primer trimestre del año. Pero también hubo un costo: la empresa quedó en el centro de varias investigaciones de reguladores.

La empresa fue fundada en 2013 por Vlad Tenev y Baiju Bhatt, quienes tendrán la mayoría del poder de voto, ya que se quedarán con el 26,2% y el 39% de las acciones en circulación respectivamente.

La empresa había previsto reservar del 20% al 35% de su oferta a los usuarios de su plataforma.