Hay un perfil de ahorrista muy extendido en Argentina: el que tiene sus dólares en una caja de ahorro en moneda extranjera, o directamente en efectivo, y los deja sin tocar.

Frente a la inflación, frente a las devaluaciones, frente a la incertidumbre, el dólar fue históricamente el refugio de muchos y por eso es bastante común que los ahorristas los tengan quietos una vez que los obtienen.

En este sentido, guardar los dólares para protección es racional, pero el costo de esa prudencia es que los billetes quietos no rindan o, peor, que pierdan valor.

El costo de no hacer nada: la inflación en dólares

Uno de los conceptos más subestimados es que los dólares también pierden valor con el tiempo. La inflación en Estados Unidos, medida por el índice de precios al consumidor (CPI) publicado mensualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), implica que el poder adquisitivo del dólar se erosiona gradualmente.

Durante la mayor parte de las últimas décadas, esa inflación fue de entre 1% y 3% anual en términos históricos. Pero entre 2021 y 2023, superó el 7% anual en su pico. Eso significa que quien tenía 10.000 dólares quietos en ese período vio reducido su poder de compra en términos reales, aunque el número en su caja de ahorro no cambiara.

Para el ahorrista argentino que usa el dólar como reserva de valor de largo plazo, este dato no es menor: si los dólares no rinden nada y la inflación internacional los erosiona lentamente, la inacción tiene un costo real aunque sea difícil de percibir en el día a día .

Qué significa poner los dólares a rendir: las opciones disponibles

En el mercado local, un ahorrista con dólares tiene, en líneas generales, las siguientes alternativas para generar rendimiento en moneda extranjera:

Obligaciones negociables (ON) en dólares

Se trate de bonos emitidos por empresas argentinas que pagan una tasa de interés en dólares. El inversor presta sus dólares a una empresa y recibe cupones periódicos más la devolución del capital al vencimiento. Las tasas varían según la empresa emisora y el plazo.

Fondos comunes de inversión (FCI) en dólares

Este instrumento permite invertir en una cartera diversificada de activos en dólares, como bonos soberanos, corporativos, letras del Tesoro de EE.UU., con liquidez inmediata o en plazos cortos. Algunos son de muy bajo riesgo, mientras que otros asumen mayor volatilidad a cambio de mayor rendimiento potencial.

Bonos soberanos en dólares (Globales, Bonares)

Estos son títulos emitidos por el Estado argentino que pagan en dólares. Ofrecen tasas más altas que los instrumentos corporativos, pero con mayor riesgo: si el Estado entra en cesación de pagos, el cobro se interrumpe o se complica.

Cauciones y repos en dólares

Estos instrumentos son de muy corto plazo, lo que permite prestar los dólares a contrapartes del mercado de capitales a cambio de un rendimiento pequeño pero con alta liquidez.

Depósitos a plazo fijo en dólares

Esta es la opción más simple dentro del sistema bancario. Las tasas suelen ser bajas en comparación con las opciones del mercado de capitales.

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Cuándo tiene sentido buscar rendimiento en dólares

Hay escenarios en los que poner los dólares a trabajar puede ser una decisión razonable, siempre que se elija el instrumento adecuado al perfil de riesgo y al horizonte temporal.

Cuando el horizonte es de mediano o largo plazo y no se necesita liquidez inmediata

Si el ahorrista tiene un colchón de emergencia separado y los dólares que quiere invertir son genuinamente de largo plazo, inmovilizarlos por 6, 12 o 24 meses a cambio de una tasa real positiva puede tener sentido económico claro.

Cuando las tasas ofrecidas por instrumentos de bajo riesgo son positivas en términos reales

Si una obligación negociable de una empresa sólida ofrece una tasa del 6% anual en dólares y la inflación en EE.UU. está en torno al 3%, el rendimiento real es positivo: los dólares crecen en términos de poder adquisitivo.

Cuando el contexto macroeconómico ofrece señales de estabilidad

En períodos en los que el riesgo de restricciones cambiarias o de defaults corporativos es percibido como bajo por el mercado, los instrumentos en dólares del mercado local ofrecen tasas que compensan ese riesgo de manera más razonable.

Cuando se puede diversificar entre instrumentos de distinto riesgo

Poner todos los dólares en el instrumento de mayor rendimiento es tan poco prudente como no hacer nada. Distribuir entre un fondo de liquidez inmediata para la parte más conservadora y una obligación negociable de mediano plazo para el resto puede ser una estrategia más equilibrada .

Dólares quietos: los riesgos de no hacer nada nunca

La inacción permanente también tiene costos que conviene reconocer:

Erosión real por inflación internacional

El dólar también pierde valor con el tiempo. Quien tuvo dólares quietos durante períodos de inflación elevada en EE.UU. vio reducido su poder adquisitivo sin notarlo .

Costo de oportunidad

En períodos de tasas reales positivas en instrumentos de bajo riesgo, no hacer nada implica resignar un rendimiento genuino sin asumir riesgos significativos adicionales.

Concentración sin rendimiento

Mantener el 100% del patrimonio en dólares en efectivo es, técnicamente, una estrategia de concentración extrema en un único activo que no genera flujo de ingresos.

Ninguno de estos costos implica que siempre convenga poner los dólares a trabajar, pero ignorarlos lleva a una toma de decisiones incompleta.

Claves para decidir qué hacer con tus dólares

Horizonte temporal

¿Cuándo voy a necesitar este dinero? Si el plazo es corto o incierto, la liquidez vale más que el rendimiento.

Tasa real en dólares

¿El instrumento ofrece una tasa que supera la inflación internacional? Si la tasa real es negativa o marginal, el beneficio de invertir se reduce.

Riesgo de crédito del emisor

¿Quién emite el instrumento y cuál es su capacidad de repago? Una tasa alta puede ser señal de riesgo alto, no de una buena oportunidad.

Contexto macroeconómico local

¿Hay señales de estabilidad o de mayor incertidumbre? En contextos de mayor riesgo sistémico, el efectivo y la liquidez tienen más valor relativo.

Colchón de liquidez separado

¿Tengo un fondo de emergencia separado? Los dólares que se invierten deben ser genuinamente de largo plazo, nunca los de reserva.

Perfil de riesgo personal

¿Estoy dispuesto a asumir algún grado de riesgo de crédito o de mercado? Si la respuesta es no, el efectivo o un fondo de liquidez son la opción más coherente.

Diversificación

¿Estoy poniendo todos los dólares en un único instrumento? Distribuir entre opciones de distinto riesgo y plazo reduce la exposición a un solo escenario adverso.

Costos operativos

¿El monto y el rendimiento esperado justifican el tiempo y la complejidad de operar? Para montos muy pequeños o plazos muy cortos, la respuesta puede ser no.