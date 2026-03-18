Los bonos soberanos en dólares profundizan las bajas este miércoles y consolidan una rueda claramente negativa que llevan al riesgo país a los 605 puntos. A diferencia de la apertura, donde había cierta dispersión, ahora el movimiento es más homogéneo y muestra ventas a lo largo de toda la curva, sin excepciones. En los globales, el tramo corto resiste algo mejor, con caídas moderadas de entre 0,4% y 0,6%. Sin embargo, la presión aumenta hacia la parte media, donde GD35 y GD38 ya operan con bajas cercanas al 2%, y se extiende también al tramo largo, con retrocesos de hasta 1,8%. Los bonares acompañan la tendencia, aunque con algo más de heterogeneidad. Mientras que los títulos más cortos muestran variaciones acotadas, en la parte media y larga predominan las caídas, con el AL41 entre los más castigados. Solo el AL46 logra sostenerse levemente en positivo, pero no alcanza para cambiar el tono general de la curva. Con el riesgo país en 605 puntos, el mercado corta la dinámica de compresión reciente y vuelve a mostrar cautela. El S&P Merval extiende la buena perdormance este miércoles y se mantiene por encima de los u$s 1800. Es una sesión más verde que roja aunque con algunas caídas en el orden del 1,7% para Transener. YPF y Pampa Energía lideran las subas aunque más moderadas que en la sesión anterior. Los ADR argentinos operan con mayoría de subas en Wall Street. El liderazgo vuelve a estar en el sector financiero. Grupo Financiero Galicia encabeza las subas con un avance de más de 2%, acompañado por Grupo Supervielle y Banco Macro, que también operan en terreno positivo. En paralelo, el sector energético mantiene buen tono. YPF y Pampa Energía muestran subas cercanas al 1%–2%, en línea con un contexto internacional donde el petróleo se sostiene elevado por las tensiones geopolíticas. En este escenario, las compañías vinculadas a oil & gas funcionan como cobertura natural frente al shock externo. Más atrás aparece un grupo de acciones con subas más moderadas, como Transportadora de Gas del Sur, Loma Negra y Cresud, que acompañan la tendencia pero sin protagonismo. Se trata de un flujo más táctico, sin señales de entrada agresiva de capital. Los principales índices de Wall Street retroceden el miércoles luego de que datos mostraran que los precios al productor subieron más de lo esperado en febrero, lo que llevó a los inversores a descartar cualquier posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal este año. Un informe del Departamento de Trabajo indicó que el Índice de Precios al Productor (PPI) aumentó 3,4% interanual en febrero, frente al 2,9% que esperaban los economistas consultados por Reuters. Los precios podrían acelerarse aún más debido a que el conflicto en Medio Oriente impulsa los costos de transporte y del petróleo. Ahora, los operadores del mercado ven a la Reserva Federal (Fed) recortando tasas en al menos 25 puntos básicos recién en abril de 2027, cuando antes del dato se esperaba para diciembre de 2026, según datos compilados por LSEG. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que reflejan las expectativas de tasas de interés, se dispararon tras el dato y presionaron a los sectores del S&P 500 con mayores dividendos. Salud y consumo básico cayeron más de 1% cada uno. Las acciones del sector turístico mostraron un comportamiento mixto, mientras los inversores evalúan el impacto de mayores costos energéticos frente a las mejoras en previsiones anunciadas por Delta y American Airlines en la rueda previa. Delta cayó 0,2%, mientras que American subió 0,4%. E Dow Jones baja 170,46 puntos (0,4%) a 46.826,67; el S&P 500 cede 12,95 puntos (0,2%) a 6.703,14; y el Nasdaq cae 36,29 puntos (0,2%) a 22.441,23. El índice de volatilidad VIX, conocido como el “termómetro del miedo” de Wall Street, subía 0,6 puntos hasta 23.