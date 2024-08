La advertencia del Gurú del Blue para los ahorristas: "No son los dólares..."

Pese a que el pasado lunes, en el marco de las turbulencias financieras globales, el riesgo país en la Argentina volvió a su máximo en cuatro meses al rozar los 1600 puntos para luego estabilizarse en torno a los 1500, el analista financiero Salvador di Stéfano es positivo con sus perspectivas para el país.

Para el especialista, la aprobación del paquete fiscal y su puesta en marcha durante las últimas semanas, especialmente con el nuevo blanqueo de capitales, la moratoria, la "vuelta" de Ganancias y otras novedades, ayudarán a que agosto cierre con superávit fiscal nuevamente.

Además, "las reservas se recuperan en el marco de un efecto combinado de nuevo financiamiento, revaluación del yuan, aumento del oro y compra de dólares en el mercado", mientras que la inflación se mantiene a la baja, aunque con el dato de julio aún pendiente.

En este escenario, Di Stefano es positivo con sus perspectivas para la Argentina: "El Gobierno toma a cada paso nuevos desafíos: si sigue logrando superávit fiscal, el Banco Central compra dólares y las reservas suben, la caída del riesgo país está a un paso", asegura el analista.

En contraste, el llamado "Gurú del Blue" señala como factores que generan "intranquilidad" a los malos datos del Índice de Producción Industrial (IPI) y el duro escenario global con un muy bajo precio de los commodities y dudas por la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos.

En cuanto al primer punto, Di Stéfano considera esencial "que la actividad vuelva a crecer". En este sentido, señala la importancia del paquete fiscal y el "boom" de ingresos al que apuesta Luis Caputo, con el blanqueo y la moratoria en el centro de la escena para impulsar la recaudación.

Por su parte, aunque "el mundo sigue siendo un signo de interrogación", Di Stefano cree que "el fantasma de la recesión" que "acecha" a Estados Unidos puede regularse la Reserva Federal (FED) baja la tasa a corto plazo, algo que alrededor del 90% de los inversores espera para septiembre.

Esto habilitaría un "aterrizaje suave" de la economía norteamericana que "beneficiaría a los mercados emergentes" como la Argentina.

En caso de que estos dos factores se resuelvan de forma positiva, Di Stefano marca que "si los salarios siguen aumentando, la inflación bajando y el Gobierno mantiene el superávit de pesos y dólares, la recuperación de la economía argentina está a la vuelta de la esquina": en qué recomienda invertir a quienes apuestan por este escenario y por qué el analista ahora decreta la muerte del dólar.

El Gurú del Blue decretó la muerte del dólar: en qué invertir en su lugar

Tal como viene insistiendo hace meses, el analista financiero Salvador Di Stefano volvió a desaconsejar la compra de dólares e insiste en invertir en bonos y acciones para una mayor ganancia.

Para el especialista, los activos argentinos hoy tienen gran valor ya que él apuesta una recuperación de la economía argentina y cree que las condiciones están dadas para que esto ocurra: "Bonos y acciones en franco ascenso", marca.

Esto es así, según el titular de la consultora SDS, porque "si el Gobierno sigue comprando reservas, veremos que los bonos soberanos comenzarán un proceso de recuperación en precio".

"Los bonos con recupero de inversión entre ocho y cuatro años son las mejores alternativas para esta coyuntura", cree Di Stefano. Y se explica: "En todo movimiento alcista de mercado, primero suben los bonos, luego las acciones líderes y, más adelante, las acciones del panel general. Hoy es un buen momento para apostar por bonos".

"Los bonos soberanos en dólares con vencimiento al año 2035 rinden el 20% anual. Los bonos con garantía del Banco Central al año 2026 rinden el 25% anual, y un bono en pesos ajustado por inflación (CER) con vencimiento en febrero del año 2025 rinde inflación más 11,0%", detalló el especialista.

Tras aseverar esto, el analista compartió su análisis de distintos papeles como el AL35, el cual actualmente "tiene una tasa interna de retorno del 19,4% anual a una cotización de u$s 41,45".

Si esta cotización subiese a u$s 50 (tal como lo hizo el pasado 8 de abril), "la tasa interna de retorno sería de 15,9% anual" y, si esta subiese u$s 2 (a u$s 52), la tasa pasaría a ser del 15,2% anual. "En este último caso, la suba del bono seria del 25% en dólares, una verdadera ganga", dictamina Di Stefano.

En contraste, el "Gurú" desaconseja atesorar dólares, una insistencia que sostiene hace ya meses. Para justificar sobre esto, realizó un análisis de la variación del dólar MEP en el último año, divisa que alcanzó su pico máximo el pasado 2 de julio en $ 1428.



Hoy, esta divisa se encuentra en torno a los $ 1300 y "en breve la volveremos a ver cerca de los $ 1200", asevera Di Stefano. En contraste, "la inflación entre noviembre del 2023 y agosto del 2024 se ubicaría en un 140%", lo que implica una fuerte pérdida para aquel que ahorró en dólares.