Tras el anuncio de Caputo, qué pasará con la liquidación del campo y las reservas

El Gobierno comenzó con la intervención en el mercado del contado con liquidación con miras de reducir la brecha cambiaria. La suba de las últimas semanas del dólar blue y los financieros generaron presión para la suba del tipo de cambio oficial y aumentaron la brecha que alcanzó a rozar el 60%, su máximo nivel desde el cambio de Gobierno.

La medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X, busca "esterilizar pesos" a través de la venta de dólares a través del contado con liquidación, luego de comprarlos a través del mercado libre de cambios. "Si el Banco Central comprara dólares en el MULC la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación", tuiteó el ministro.

El anuncio fue presentado como el cierre de la" última canilla de emisión monetaria" y, consecuentemente, orientada a la caída de la inflación.

Uno de los efectos de la intervención de la entidad monetaria en este mercado fue la caída del precio de los dólares blue y CCL. El lunes, el informal cayó 5,67%, equivalente a $85, y cerró a $1.415, mientras que el CCL se derrumbó 7,02% ($103) y cerró a $1.313.

Otros efectos

Si bien el objetivo de baja del tipo de cambio financiero en la primera jornada ocurrió y la brecha se acercó al 40%, la medida puede tener un efecto adverso sobre la liquidación de la cosecha y la consecuente acumulación de reservas.

Dada la composición del dólar blend, que ofrece a los exportadores el 80% al valor del dólar oficial y el 20% al CCL, la variación en el precio del segundo impactará en la rentabilidad que obtengan los agroexportadores. En consecuencia, solo el lunes el dólar exportador perdió $18 y pasó de los $1.020 que daba el viernes a $1.002,12.

Es decir, esto se tradujo en menos pesos para el productor.

Qué dice el sector

Fuentes del sector tomaron una postura expectante y esperan las reacciones del mercado cambiario, principalmente cuál será la tendencia que asumirá el CCL. "Si baja el blend, el precio de los granos va a bajar también, y eso podría afectar el flujo de ventas a la exportación".

De hecho, la interpretación del sector fue muy distante a lo que sería un incentivo. Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, ante la consulta de El Cronista, sostuvo: "Desde Coninagro decimos que un incentivo para vender es que tengamos previsibilidad y señales para invertir, en un contexto de alta carga impositiva y de impuestos distorsivos (Derechos de Exportación e Ingresos Brutos)".

Por parte de los productores, las expectativas de venta de la cosecha empeoran. "No creo que los productores vendan más en este contexto, aunque la brecha baje. Si los mercados empiezan a subir y la brecha sigue baja, es otra historia", dijo Paulina Lescano, experta en agronegocios.

Su mención a los mercados se refiere a la caída de los precios tanto internacionales como locales. En lo que va del año, los precios de la soja en el mercado local acumulan una caída del 4,6% mientras que en Chicago, los futuros sufrieron bajas de hasta el 17%.

En síntesis, la menor rentabilidad del blend se suma a los menores precios tanto locales como internacionales, que se solapa con una campaña que registra altos niveles de acopio para la soja. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) restan 34.954 millones de toneladas de soja por vender (el 73% de la producción), el mayor nivel en cinco años, mientras que en el caso del maíz, las toneladas sin vender ascienden a las 7.238 millones, el menor porcentaje sin vender en los últimos 5 años.

"La medida de Caputo fue más para la city que para el campo", dijo un productor de la región centro que estimó que el acopio es cercano al equivalente de 30 mil millones de dólares y que la expectativa de compra de silo bolsa alcanza los 1,4 millones de unidades.

Según su perspectiva, el sector pierde competitividad de manera sostenida y la estrategia para pisar la brecha no se traduce en una mejora para el sector agroexportador por la caída que, al menos en la primera jornada, ya se reflejó en el precio del dólar exportador.

Desde el sector agregaron que el Gobierno no marcó un precio de referencia a través de las retenciones, lo que alimentó también la incertidumbre sobre el precio final que podrían alcanzar los productores, mientras que los insumos mantienen el impuesto PAÍS, el cual, esperan, se recorte en el corto plazo y el Gobierno no lo renueve luego de su vencimiento a fin de año.

La posición de "wait and see" del sector se pudo ver reflejada en el ingreso de camiones al puerto de Rosario. El sitio Agreoentregas ironizó: "¿Se quedaron festejando la obtención de la Copa América? Eso parece estar reflejado por los pocos camiones arribados a las terminales portuarias. Lo cierto es que los inicios de cada semana serán así". El texto fue acompañado con una tabla de ingreso de camiones, que en muchos casos no tuvo registros en la jornada.

%uD83D%uDE9B TOTAL DE CAMIONES %uD83D%uDE9B

.

¿Se quedaron festejando la obtención de la Copa América?

Eso parece estar reflejado por los pocos #camiones arribados a las terminales portuarias

Lo cierto que los inicios de cada semana serán asi

.

%uD83D%uDDA5 https://t.co/yipGX7yUla

%uD83D%uDCDE 3415300999

%uD83D%uDCF1 3415775140 pic.twitter.com/UIb1DrdyH6 — Agroentregas S.A. (@Agroentregas) July 15, 2024



Por último, señalaron también que el mercado financiero tampoco registró de manera positiva el anuncio por la doble presión sobre reservas que aplica. Por un lado, la menor perspectiva de venta ante el peor escenario de precios para la cosecha, y por el otro, ante las mayores ventas de dólares para contener la brecha cambiaria.

Para ilustrarlo, señalaron la suba del riesgo país, algo que el propio Caputo criticó a través de su cuenta de X: "El CCL bajó casi 10 pct y el Central compró 36 millones. Pero para algunos medios la noticia hoy es que subió 3 por ciento el riesgo país".