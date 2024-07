El Gobierno reveló cómo será la "fase 3" del plan y cuántos millones prevé por el RIGI

Iniciada la "fase 2" del programa económico del presidente Javier Milei, el Gobierno reveló cómo será la "fase 3". Anticipó que en julio la inflación podría perforar el piso de 4% y estimó que con el régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) podrían ingresar más de u$s 50 mil millones de cara al 2030.

La información es oficial y surge de las presentaciones que hizo en Nueva York ante inversores el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante el viaje por Estados Unidos. El trabajo se titula: "Argentina Fase II: establecimiento de un marco monetario ortodoxo".

Cómo será la "fase 3"

La fase 2 es la que transita actualmente el equipo económico que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, referida a todas las medidas monetarias ortodoxas que cierran las distintas canillas de emisión monetaria.

Con respecto a la fase 3, la presentación describe que será la "transición hacia la competencia de monedas y el levantamiento prudente de los controles cambiarios". No cuenta con fechas ni plazos.

Sobre la agenda de estabilización macroeconómica para esta fase 3, describe que "levantar los controles cambiarios requiere una gestión prudencial de las reservas". Sobre las reservas, anticipan que la dinánica pasará a estar impusada por la estacionalidad, y ya no más por la política del 80/20.

Sin embargo, la presentación de Werning pone luces amarillas en el tema reservas. Del lado de la oferta, hay menos liquidación del agro por "precios más bajos", y asegura que el ritmo de las exportaciones agrícolas es "normal". Detalla que hubo u$s 9300 millones de importaciones al CCL, lo que "agregó presión adicional a la brecha cambiaria".

Del lado de la demanda, el documento dice que la demanda de dólares es mayor por pagos de deuda y por los pagos de energía invernal. De hecho, un gráfico muestra que las importaciones energéticas casi que se duplicaron en junio con respecto a abril y mayo, al pasar de u$s 400 millones mensuales a u$s 700 millones.



De todos modos, el sector energético traerá buenas noticias a las reservas. El Gobierno reveló que, pese a uno de los inviernos más fríos, la balanza comercial energética cerrará el 2024 en más de u$s 5000 millones, luego de una década de déficit en este aspecto.

Sobre la política cambiaria, anticipa que en la fase 3 también seguirá el crawling peg del 2% en el tipo de cambio oficial, y que habrá "salarios bajos en dólares con altos márgenes empresarios". Sobre la inflación, prevé que julio sea de 3,7%.

Optimismo con el RIGI

Por primera vez, el Gobierno da una estimación de cuánto espera en inversiones por el RIGI. Indica que tras la aprobación en el Congreso, hubo anuncios por u$s 2350 millones en tecnología, minería, industria y renovables.

De cara hacia lo que viene, incluye un cuadro en donde detalla las "Principales oportunidades de inversión en el Sector Energético". Son 11 proyectos en 4 sectores del mundo energético que suman u$s 54.300 millones de acá al 2030.

Se destacan los proyectos de GNL (u$s 14.500 millones), gasoductos por u$s 15.900 millones, y el proyecto Andes en Vaca Muerta por u$s 7400 millones. Incluye un proyecto de hidrógeno verde por u$s 2000 millones.