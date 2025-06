Juan Carlos de Pablo fue terminante sobre las últimas medidas de Milei para el dólar: "Solo Dios sabe..."

El economista Juan Carlos de Pablo analizó el impacto que podrían tener las recientes medidas del gobierno de Javier Milei que buscan remonetizar la economía al incentivar el uso de los "dólares del colchón".

"Me parece bien, porque simplifica la vida. Pero la velocidad con la que se va a dar lo sabe solo Dios", expresó.

A más de dos semanas del anuncio que encabezó el ministro de Economía Luis Caputo, el Ejecutivo espera que comience a circular el dinero de ahorros y que se traduzca en cifras positivas en la economía.

"Lo sabe Dios...": qué dijo Juan Carlos de Pablo sobre el impacto de las medidas de Milei

"Colchón no es una expresión que me guste porque es geografía. La clave es que los dólares están dentro o fuera del sistema, se los declaró o no impositivamente", aclaró el economista al ser consultado por Canal C, de Córdoba.

En ese sentido, de Pablo consideró a las medidas positivas. "Me parece bien, porque simplifica la vida. Pero la velocidad con la que se va a dar lo sabe Dios ", indicó en relación a cuándo podría verse el impacto reflejado en la reactivación económica.

"La decisión de gastar no es una decisión de facilidad de mover los fondos, es de expectativa, influyen una serie de cosas", analizó en la misma línea.

Además, destacó las posibilidades del mercado inmobiliario, rubro en el que se espera que estas medidas para la utilización de los dólares que están fuera del sistema surtan especial efecto.

"Lo que tiene un activo financiero, que no tienen tanto los ladrillos, es la liquidez. Con lo cual, deberías esperar que un activo con liquidez rinda menos que algo que no lo tiene", remarcó.

Plan Colchón: nuevos requisitos de la UIF y los proyectos para la Ley Penal Tributaria

A pocos días del anuncio de las medidas, el Gobierno comenzó a sumar las regulaciones necesarias para la puesta en marcha.

Así, esta semana la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó la Resolución 78/2025, que entra en vigor el viernes y modifica las normas para los sujetos obligados que reportan operaciones de propiedades Inmuebles y de automotores, así como pata entidades financieras y cambiarias (bancos) y escribanos.

"No hay cambios en las operaciones que se pueden hacer, pero sí hay novedades en los cálculos de perfil de quien hace la operación, se flexibilizan las condiciones", aclaró un analista de normativa antilavado a este medio.

Entre otros puntos, lo que hace la norma es elevar los pisos para la generación de Reportes Sistemáticos Mensuales a la UIF y cambia los montos en materia de definición de Perfiles de Clientes de automotores, lo que implica que los sujetos obligados deberán tener en cuenta nuevos parámetros para estas operaciones y la clasificación de quienes las realicen.

Por otra parte, también se actualizan los montos a partir de los cuales se debe aplicar el seguimiento reforzado en el caso de los depósitos en efectivo en bancos.

Los proyectos para modificar la Ley Penal Tributaria

En el mismo sentido, este jueves enviaron al Congreso los cambios de las leyes para darle seguridad jurídica a los contribuyentes ante un cambio de gestión en 2027.

"El proyecto de ley de protección de los ahorros de los argentinos fue enviado al Congreso, es una ley que tiene modificaciones de montos para la ley penal económica", afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con radio La Red.

En las últimas horas, se dio a conocer un documento que contiene las modificaciones que enviaría el Gobierno para la Ley Penal Tributaria, de Procedimiento, el Código Civil y Comercial y el Régimen Simplificado de Ganancias.