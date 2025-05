Dólares del colchón: las 4 medidas claves para "remonetizar" la economía

El Gobierno se alista para el anuncio con el que espera sacar los dólares del colchón y dinamizar la actividad económica, que será este jueves.

En las últimas horas antes de los anuncios oficiales, que realizará el vocero Manuel Adorni junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, trascienden alternativas. El Gobierno busca que con los anuncios se movilice al menos algo de los más de u$s 200.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema.

Según el presidente Javier Milei, están trabajando para que se puedan gastar los dólares y que "nadie lo moleste" y agregó: "Se quiere comprar una casa de u$s 200.000 con los crocantes, va y los paga, nadie le tiene que preguntar nada. Cuando la gente se acostumbre los dólares van a empezar a circular. Va a poder usar los dólares para todo lo que quiera, salvo para pagar impuestos, que se van a pagar en pesos".

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó el discurso de Caputo en el AmCham Summit 2025, en el que recordó que mil CUITs representan el 50% de la recaudación, mientras que 11.000 CUITs son el 70% de la recaudación y agregó: "La excesiva regulación empuja a la informalidad, por eso es que vamos a realizar cambios para solucionar este tema".

Pasó desapercibido en el discurso de @LuisCaputoAR en @AmChamArgentina de ayer una información impactante:



%u27A1%uFE0F 1.000 CUITs representan el 50% de la recaudación



%u27A1%uFE0F 11.000 CUITs representan el 70% de la recaudación.



La excesiva regulación empuja a la informalidad, por eso es... May 21, 2025

Una de las alternativas que circuló fuerte entre el empresariado fue la posibilidad de que los contribuyentes puedan realizar una presentación espontánea. Esto se podría hacer a través de decreto sin pasar por el Congreso porque es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo dentro de la Ley de Procedimiento Tributario.

Para el tributarista Diego Fraga, esta alternativa plantea que un contribuyente puede presentarse y declarar los impuestos por pagar, acceder a un plan de pagos para esa deuda, con la posibilidad de que se le perdonen las multas, intereses y sanciones penales.

Esta alternativa se ha usado en otras oportunidades y, según Fraga, ha generado dudas incluso dentro de AFIP sobre si efectivamente implica o no el perdón de las sanciones penales.

La mayor dificultad que plantea este incentivo es que no elimina el pago del impuesto en el momento, ya que esa potestad pertenece al Poder Legislativo. El paso por el Congreso ya fue planteado por el propio Adorni que anticipó que enviarán reformas a la Ley Penal Cambiaria y Tributaria, así como a la de Procedimiento Tributario.

Este último paso, para Alejandro Mora, socio en Tanoira Cassagne Abogados, es fundamental. "Sin ley del Congreso, es difícil que tenga efectos similares a los del blanqueo".

El abogado especialista en materia impositiva destacó que puede flexibilizar obligaciones formales de reporte para que AFIP no detecte algunas operaciones, pero "no resuelve el tema de fondo, ya que si relajan los controles ahora, pero cambian de criterio, pueden hacer determinaciones de oficio y se aplique un ajuste sobre el incremento patrimonial no justificado".

La alternativa del cambio en los criterios de información también se puso sobre la mesa entre el sector privado, esto es modificar los regímenes a través de los cuales las distintas entidades deben informar las operaciones. Esto sería principalmente a través del aumento de los topes que deben ser reportados, tanto por los bancos como por otras entidades que deben informar.

Otra de las opciones en carpeta es que los bancos faciliten las operaciones en dólares, a través de reintegros, planes de pago y aumento de créditos. Un ejemplo de ello fue el anuncio del Banco Galicia, que anunció la remuneración de las cuentas en dólares, a la espera de que entre en vigencia la norma oficial.