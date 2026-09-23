Mercado Pago es una de las billeteras virtuales más utilizadas del país y dentro de todas las funciones que ofrece, se brinda la posibilidad de comprar y vender dólares.

Uno de los beneficios más importantes que brinda Mercado Pago es que los dólares que se tienen dentro de la billetera virtual generan rendimientos diarios, lo cual se muestra como una alternativa de ahorro más que puede resultar más que interesante.

Dólares en Mercado Pago: cuánto rinden

El rendimiento anual en dólares que brinda Mercado Pago es del 1,8%, según la información oficial de la plataforma de este miércoles 23 de septiembre.

Por ejemplo, y en números simples, mantener u$s 1.000 durante un año al 1,8% anual representaría un rendimiento aproximado de US$ 18, siempre que la tasa se mantenga durante todo ese período.

Los rendimientos que se generan son diarios. Archivo

El rendimiento de los dólares dentro de Mercado Pago se genera diariamente y se calcula según la variación diaria del Fondo Común de Inversión, con una tasa anual estimada, que puede cambiar y no está garantizada.

Por su parte, las ganancias se acreditan los días hábiles al acumular US$ 0,01.

¿Qué dólar se compra en Mercado Pago?

Es importante mencionar que el tipo de divisa estadounidense que se permite comprar dentro de la billetera virtual es el denominado “Dólar MEP”, cuya cotización varía respecto del valor oficial.

Cómo comprar dólares en Mercado Pago

Mercado Pago permite comprar y vender dólares directamente desde la aplicación, además de mantenerlos y transferirlos a otras cuentas.

El procedimiento se realiza desde la sección de dólares de la cuenta y es importante seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago con los datos de la cuenta. Seleccionar la sección “Dólares” dentro de la aplicación. Elegir la opción “Comprar dólares” para iniciar la operación. Indicar el monto a comprar. Revisar el tipo de cambio y el monto final antes de confirmar la operación. Confirmar la compra desde la aplicación con la cotización del día. Verificar la acreditación de los dólares en la cuenta una vez completada la operación.

Un dato importante

Es importante aclarar que, al momento de comprar dólares en Mercado Pago, se cuente con fondos suficientes y equivalentes a la cantidad de divisas estadounidenses que se deseen adquirir.