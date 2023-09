Dólar intervenido: el BCRA se reserva poder de fuego para la batalla de octubre

Los operadores sostienen que, además de los ingresos de divisas por parte del sector agroexportador a través del programa del "dólar soja" 4, en las últimas jornadas el Banco Central ha estado restringiendo aún más el acceso al mercado oficial de cambios, lo que explica en gran parte la seguidilla de saldos positivos netos en sus intervenciones diarias.

El objetivo de la entidad, de acuerdo con los analistas de PPI, es priorizar hacerse de divisas para luego utilizarlas para intervenir sobre los dólares financieros durante las tres primeras semanas de octubre, luego de que caduque el esquema cambiario para la soja y previo a las elecciones generales.

Dólar atado: ¿tiene fecha una nueva devaluación del tipo de cambio oficial?

Las ruedas posteriores al 30 de septiembre, cuando finalice el "dólar soja" 4, y previas al 22 de octubre, cuando se realizarán los comicios, "tienen garantizada altísima volatilidad por la incertidumbre política", por lo que el ministro y candidato oficialista Sergio Massa intentará generar cierta calma cambiaria durante ese lapso.

La mayor presión alcista durante esas semanas se debe a que, por un lado, uno de los factores que ha ayudado a mantener cierta calma cambiaria es el actual esquema para la soja, que permite vender el 25% de lo exportado al dólar financiero. Al terminar el programa, no estará esa oferta. Por otro lado, se sumará la demanda de divisas por cobertura preelectoral.

Los analistas destacan, no obstante, que para que el Central logre su objetivo será determinante ver el grado de comercialización y liquidación de soja y la cantidad de compras de reservas durante las nueve jornadas que restan para que finalice el esquema de cotización diferencial para los exportadores del commodity.



Romano Group, que asegura que los saldos positivos del Central se dan principalmente por un "mayor apretón al cepo", destaca que previo y posterior al nuevo esquema para la soja el promedio de liquidación diaria pasó de u$s 38 millones a u$s 70 millones. Parece un buen aumento, señala, pero durante con el "dólar maíz" el promedio diario era de u$s 165 millones.

Los bajos niveles de liquidaciones del régimen cambiario actual, que para la consultora son "llamativos", contribuyen a que el promedio de compras diarias del Central se ubique en u$s 43 millones desde el inicio de este programa, mientras el saldo positivo diario con el "dólar maíz" promediaba los u$s 80 millones, aún con las ventas que realizó previo a las PASO.

PODER DE FUEGO



En base al acumulado hasta el 14 de septiembre, PPI estima que se habría liquidado entre 40% y 50% de lo comercializado bajo el "dólar soja" 4. Por ello, calcula que en los próximos días podrían ingresar al mercado oficial de cambios entre u$s 350 millones y u$s 440 millones de lo que fue comercializado, sumado a la nueva liquidación que vendría en camino.



En cuanto al poder de fuego de la entidad, la financiera estima que al cierre de la semana pasada tenía cerca de u$s 1190 millones entre activos líquidos y divisas disponibles (descontado los pasivos exigibles de corto plazo y pagos al FMI en lo que resta de esta administración) para intervenir en el mercado oficial de cambios y dólares financieros.

Una vez que finalice el programa de incentivo exportador para el complejo de la soja, advierte la financiera, lo esperable es que el Central vuelva a la seguidilla de saldos negativos en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios (aún con "demanda ultra reprimida"), por lo que será clave que la entidad logre engrosar el stock de reservas hasta el 30 de septiembre.

Los analistas prevén que la presión dolarizadora preelectoral tomará mayor impulso, lo que llevará a que la autoridad monetaria deba intervenir con más de u$s 30 millones por día para contener al MEP y CCL. En las cuatro ruedas anteriores a las PASO, recuerda, la intervención promedio fue de u$s 108 millones, más que duplicando el ritmo previo.