Inquietud por fuertes rescates en los Fondos Comunes de Inversión

Rescates en los fondos comunes de inversión (FCI) de bonos por un monto inusual encendieron luces amarillas en el mercado: al excluir los fondos de money market, los rescates del lunes sumaron $ 32.800 millones, el mayor registro desde julio del año pasado.

Aunque generó inquietud entre los inversores, fuentes del mercado y entre los analistas remarcaron que la salida obedeció al giro normal del negocio de una importante grupo corporativo argentino que solicitó el rescate para hacer frente al pago de dividendos.

Se esperan nuevas salidas, aunque por montos menores.

Rescates en FCI

La Consultora 1816 informó a sus clients que en la previa a la licitación del Tesoro prevista para hoy, los fondos comunes de inversión, excluyendo los fondos T+0 sufrieron rescates por $ 32.800 millones. Según 1816, esta fue la cifra más alta para una rueda desde la corrida desde junio y julio del año pasado.

"Hubo fuertes rescates en FCI de renta fija multi moneda discrecional ($ 8500 millones), en FCI CER ($ 7000 millones), FCI dólar linked ($ 6800 millones) y T+1 ($ 5100 millones). Fue por lejos el peor día de 2023 en términos de flujo par la industria excluyendo los T+0", alertaron.

Esta misma situación fue publicada por Ariel Sbdar, director de Cocos Capital, en su cuenta de Twitter, dando cuenta el flujo neto negativo dentro de los FCI.

Si bien el monto de rescates trae inquietud, fuentes del mercado traen cierta tranquilidad y explican que el mismo estuvo concentrado mayormente en cuatro gestoras y obedeció a que un importante grupo empresario argentino con participación del Estado solicitó el rescate para pagar dividendos.

El trader de una importante casa de Bolsa local remarcó que una subsidiaria de una gran empresa argentina semi estatal rescató fondos para hacer frente al pago de dividendos y que varias gestoras sufrieron rescates.

"Hay un corporativo grande de una empresa semi estatal que estuvo haciendo rescates en varios fondos de inversión para pagar dividendos. Empezaron a rescatar en distintos fondos por lo que sería una operación puntual y pactada. Esto parece rescates corporativos puntuales", comentó el operador.

Los movimientos de los pesos dentro de la industria fueron confirmados por fuentes oficiales.

Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), ayer se vieron rescates por $19,784 millones en los fondos de renta fija de largo plazo en pesos y $8200 millones en los fondos de T+1.

Momento curva pesos

El fuerte movimiento dentro de los FCI no llega en un momento fácil para la actualidad del mercado y en un mercado de deuda en pesos que sigue bajo presión y complicado dado los importantes vencimientos de deuda que están por vencer en los próximos meses.

Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB, coincide en que la salida se debió a cuestiones puntuales.

"Me inclino a pensar que se debe más a una necesidad puntual de alguna empresa de tener cash que a algo sistémico o de la ANSeS", afirmó.

En una importante ALYC local señalaba que es probable que los rescates continúen ya que el grupo empresario aún no ha cerrado la operación.

Aunque al mismo tiempo, advierte que se trata de un giro normal del negocio de la empresa y que el movimiento ya estaba acordado y se sabía que iba a ocurrir dado el pago de dividendos proyectado por la empresa.

De cualquier manera, advierte que fuentes del mercado deben ser cuidadosos con los comentarios que se hacen públicamente ya que el mercado opera en un estado de debilidad y que puede darse un efecto cascada, en línea con lo que ocurrió durante la crisis de deuda en pesos de junio y julio de 2022.

"Hay que tener cuidado con los comentarios públicos ya que el mercado está muy sensible. La crisis de deuda del año pasado comenzó con las mismas características. No es algo que nos preocupe, aunque claramente no está bueno ver que la industria sufre este tamaño de rescates", señaló.

Por su parte, Julio Calcagnino, team líder de TSA Bursátil detalló que los rescates se concentraron en los segmentos de renta fija en pesos de duration menor a 0,5 años, CER/UVA y dólar linked, mientras que las suscripciones de focalizaron en MM y renta fija en pesos focalizada en Letras del Tesoro, aunque verificándose una salida neta de fondos de la industria.

"Esto siempre responde a los movimientos solicitados por los cuotapartistas, donde una brecha cambiaria relativamente estable (apenas sesgada a la baja) descarta que los rescates se hayan dado por una mayor demanda de dólar MEP y CCL", afirmó.

"Según operadores de cambio, el lunes Enarsa accedió al mercado oficial para el pago de GNL, mientras que YPF hizo lo propio para el pago de una ON (presumiblemente Clase XIII) y la provincia de Santa Fe acompañó para el pago de bonos internacionales. Si bien es imposible rastrear los flujos de manera confiable, las ventas netas del BCRA de divisas de ayer (u$s 261 millones) se explicarían en un 61% por los rescates a FCI sin incluir los T+0", dijo.