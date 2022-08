Ingresos pasivos: así podés ganar u$s 520 al mes en 4 pasos

Recibir dinero periódicamente sin dedicar esfuerzo ni haber perdido horas de sueño es, sin duda, un objetivo para muchos. Esta meta es alcanzable y tiene que ver con los llamados ingresos pasivos, que representa una de las diferencias más marcadas entre el éxito financiero y el estrés económico .

Para aprender a generar ingresos pasivos primero hay que saber cómo funciona el dinero, y luego utilizar este conocimiento para que este empiece a trabajar.

En la cuenta de YouTube "Inverarg", un influencer de las finanzas llamado Ariel Hernan Mamani, propone 4 ideas de ingresos pasivos que te generarán u$s 520 al mes, lo que se traduce a u$s 6000 por año. ¿Cómo lograrlo?

4 INGRESOS PASIVOS

En principio, invertimos para generar rentabilidad, y estos ingresos pasivos cumplen con ese objetivo. Desde inversiones en la bolsa como en criptomonedas , cada uno de estos ingresos pasivos puede llevarte a diferentes resultados, incluso dependen si son de renta fija o variable.

En primer lugar, hay que entender qué son los dividendos, es decir, lo que pagan las empresas a sus accionistas. Básicamente reparten la ganancia entre todos y cada uno es dueño de una parte de la empresa. "Cuando adquirimos una acción estas adquiriendo un negocio ", señala el youtuber.

Las preguntas que debemos hacernos antes de decidir dónde invertir es cuánto dinero tiene este negocio, cuánto genera y cuánto debe. En base al rendimiento de estos dividendos, que son totalmente pasivos, obtendremos un porcentaje de las ganancias de la empresa en la que hayamos invertido.

Un ejemplo es Bull market, broker en el que opera Mamani, del cual compró diversas acciones. Este le genera u$s 850 anuales, que reflejan un retorno de aproximadamente el 3% del capital invertido .



Otro caso de inversión pasiva es el rendimiento de las obligaciones negociables (ON), una especie de "pagaré" de las empresas. Si les depositamos u$s 100 dólares, en un plazo de por ejemplo 12 meses ellos nos devolverán ese dinero más un porcentaje de interés. En el caso de Mamani, él obtuvo u$s 550 , lo que representa un retorno del 10% del capital invertido.

"Es tan fácil como buscar en Google la obligación negociable que vos quieras y ver cuánto rinde", explica el youtuber. Aunque no será exactamente el rendimiento negociable que obtendremos nosotros, ya que las ON son activos de renta fija y representan una promesa cierta de repago futuro tanto de su capital como del interés.

Otra opción para generar ingresos pasivos es el stacking de criptomonedas estables. Un stacking es un fondo común de inversión que almacena criptomonedas para que con estas podamos ganar derechos de voto o recibir recompensas por parte de la blockchain . Las que utiliza Mamani son Binance, Dai y Tether, y la plataforma que más rendimiento le genera es Nexo. "Si hacemos la cuenta, esto me genera un 8,6% de rendimiento en un año", señala el youtuber.

Finalmente pasamos a la herramienta más popular que es el minado de criptomonedas. "El valor estimado de Ethereum en este momento son unos u$s 284 dólares por mes, lo que nos da u$s 3408 en criptomonedas", explica Mamani.