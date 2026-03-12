El S&P Merval corta la racha alcista de cuatro ruedas consecutivas y cae más de 1% en dólares, y en pesos recorta 1,5%. Es una sesión toda roja para las acciones del panel líder, en línea con la renta variable global que vuelve a sentir el peso de la guerra en Medio Oriente. Los ADR argentinos operan con mayoría de bajas en Wall Street. Las caídas se concentran principalmente en el sector financiero y en compañías vinculadas a tecnología y consumo, mientras que las energéticas muestran retrocesos más moderados. Entre los descensos más pronunciados se destaca MercadoLibre, que retrocede 5,6% (no es ADR), seguido por los papeles bancarios. Grupo Financiero Galicia cae 4,6%, Banco Macro pierde 4,1%, Grupo Supervielle cede 3,8% y BBVA Argentina baja 3,7%. En el sector energético, en cambio, los movimientos son más acotados. YPF retrocede 0,9%, Pampa Energía cae 0,8%, Transportadora de Gas del Sur pierde 1,7% y Central Puerto baja 1,9%, en una rueda en la que estas compañías muestran mayor resiliencia frente a la corrección generalizada. El resto de los ADR argentinos también opera en terreno negativo, con bajas de 2,2% para IRSA, 1,9% para Loma Negra, 0,9% para Cresud y 1,5% para Edenor, mientras que Telecom Argentina retrocede 3,1%, para completar un panel mayormente teñido de rojo en la plaza neoyorquina. Por su parte, los bonos soberanos en dólares también caen en su gran mayoría. El riesgo país sube 9 puntos básicos con relación al cierre del miércoles y se ubica en 561 unidades. Entre los globales, la tendencia es mayormente negativa a lo largo de la curva. Los títulos más cortos muestran caídas moderadas, como el GD29 (0,8%) y GD30 (0,3%), mientras que en el tramo medio y largo las bajas son algo más marcadas: el GD35 retrocede 0,6%, el GD38 pierde 0,6% y el GD41 cae 0,6%. El GD46 también se mantiene en terreno negativo con un descenso cercano al 0,5%. Las paridades continúan moviéndose en la zona de 70 a 88 dólares, niveles que todavía reflejan precios de distress en comparación con otros emergentes. La misma dinámica se observa en los bonares bajo ley local, que también operan en rojo. El AL29 y el AL30 ceden alrededor de 0,4% y 0,4%, respectivamente, mientras que el AL35 pierde 0,5%. En el tramo más largo, el AL38 cae 0,2%. Al igual que las acciones globales, la plaza estadounidense cae este jueves después de que los ataques a petroleros en el Golfo y una advertencia de Irán frustraran las expectativas de una desescalada inminente en el conflicto de Medio Oriente. La situación llegó a impulsar el precio del petróleo por encima de los u$s 100 por barril, lo que reavivó además los temores por un nuevo impulso inflacionario. En Wall Street, los principales índices operan con fuertes bajas desde la apertura: el Dow Jones retrocede 1,4%, el S&P 500 cae 1,3% y el Nasdaq Composite perdía 1,8%. En Europa, el índice STOXX 600, que agrupa a las principales acciones del continente, cede 0,6%, mientras que el MSCI All-World, que mide el desempeño de los mercados bursátiles a nivel global, registraba una caída cercana al 1%. El plan de la Agencia Internacional de Energía (IEA) de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, anunciado el miércoles en el mayor movimiento de este tipo en su historia, no logró tranquilizar a los inversores. Los futuros del Brent llegaron a saltar hasta 10,4%, alcanzando los u$s101,59 por barril, antes de recortar parte de las ganancias, en medio de dudas sobre si la liberación de reservas será suficiente para amortiguar el impacto del shock de oferta en Medio Oriente. Los futuros del crudo estadounidense operaban con una suba de 8,6%, hasta u$s94,76 por barril, mientras que el Brent se mantenía en torno a los u$s100 por barril.