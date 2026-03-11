El dólar mayorista bajó 0,3% a $ 1396 y quedó en el piso que tienen en el gabinete económico, que no quieren que baje más de $ 1390, por lo que es probable que empezarán a comprar más reservas de los u$s 67 millones de la jornada de ayer. El mercado se mueve en una suerte que el mayorista marca la cancha. En consecuencia, el minorista también bajó 0,3% y quedó en $ 1415. Para el ex Credit Suisse Daniel Chodos, jefe de research y socio en Dhalmore Capital, el gobierno ha mostrado avances concretos. “El BCRA ya compró más de u$s 3000 millones en el 2026 y el gobierno volvió a colocar deuda en dólares, por ahora en el mercado local. Los fundamentos de la economía continúan mejorando, impulsados por la consolidación del superávit fiscal y el avance de reformas estructurales”. Los principales puntos débiles siguen siendo el nivel de actividad, “que creemos comenzará a encontrar un piso a medida que se expanda el crédito, favorecido por la baja de las tasas de interés, y la inflación”. Desde su punto de vista, la consolidación de las mejoras macro y el aumento de la liquidez en moneda extranjera podrían llevar a que las agencias de rating suban la calificación soberana en el mediano plazo y que ello sea un disparador para generar una compresión más significativa en los spreads soberanos. Por eso, para posiciones más defensivas prefiere el AL30 y, para quienes optan por más duration, el elegido pasa a ser el GD35.