Gesto del Central al FMI: cuánto prevé subir la tasa de interés

"Será algo más simbólico que otra cosa".



Así describen en el ambiente financiero cuánto será la suba de tasas de la Leliq que prevé realizar el Banco Central próximamente, como un gesto de armonía hacia el primer pedido del Fondo Monetario Internacional.

Por la crítica que hicieron a la política monetaria de tasas negativas, en el gabinete económico contraatacan que no están tan desfasados con respecto a la inflación del 51%.

TEA sí, TNA no

A su criterio, no se debería tomar la tasa nominal de plazos fijos del 37%, sino la tasa efectiva anual, que reinvirtiendo los intereses cada 30 días la TEA sube al 44%.

Por lo tanto, lo previsto será ir de a poco emprolijando un poco. Pero en la medida que la inflación no baje, en la City son conscientes que tener tasas reales negativas no funciona . "Objetivamente, la tasa a estos niveles tan bajos es una locura dada la inflación tan elevada", precisa un CFO.

"Es una consecuencia la tasa, no una causa. Tampoco es cuestión de tener tasas reales super positivas, como fueron las Lebac en 2016, pero no podes estar 15 puntos abajo. O sea, podes pero tenes consecuencias. Ahora la suba de tasas tiene que estar acompañada por un plan para bajar inflación , sino sos Macri 2018/19 ", advierte el dueño de una entidad financiera.

Los traders apuestan que será un lindo golpe para el mercado secundario: "Implicaría que los bonos contra pesos acomoden a esas tasas y, por lo tanto, bajen de precio. Todos acomodan a la tasa de referencia, algunos más otros menos".

Caerán bonos

"Los de tasa fija, como Ledes y Bote, son los de más impacto, mientras los CER y Badlar pueden sufrir , pero tiene la variable del CER y de la Badlar, que debería subir y protegerte", precisan en las mesas.

Consecuencias directas

Los directores financieros hacen hincapié en que tasas altas para que no suba el dolar así sólo no funcionan. La economía no es tan fácil, depende de cuánto la suban puede encarecer el crédito a empresas, deprimir el consumo y la actividad económica.

"De cualquier manera el crédito es tan bajo que hay que ver cuánto afecta la actividad, pero tiene que ir acompañado de un plan. Si lo haces así sólo, no sirve. Te hacen carry trade y después salen, como le hicieron a Federico Sturzenegger. Es un mix. Pero lo bueno es que también sube, al menos algo, la demanda de dinero", revelan los financistas.

Tasa positiva

En el comunicado del FMI se plantea la importancia de plantea aplicar "una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas".

La Administración nacional y el Banco Central vienen desarrollando desde el inicio de la gestión una política para cambiar la administración de la política monetaria de instrumentos del BCRA a instrumentos del Tesoro, como es práctica generalizada en las economías de occidente.

Avanzar en ese sentido necesita del desarrollo del mercado de capitales con medidas que incentiven el paso voluntario de títulos del BCRA a títulos del Tesoro, lo que se irá consolidando a medida que el mercado recupere la confianza después del default de la deuda en pesos durante la anterior administración