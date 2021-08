Furor por Mercado Libre: la acción se disparó 13,8%, tras la presentación del balance

La rueda de hoy fue positiva para la gran mayoría de las empresas argentinas y también para las que tienen dueños o fundadores argentinos. Pero ninguna se destacó tanto como Mercado Libre, que mostró un impactante avance del 13,8%, justo un día después de haber presentado un balance que, al parecer, enamoró a los inversores.

La buena jornada se festeja no solo en Wall Street, donde cotiza la compañía, sino también en Buenos Aires, dado que el Cedear de MELI es el más operado de la Bolsa porteña.

" En el último balance se presentaron ingresos netos que superaron ampliamente las expectativas de los analistas, con un aumento cercano al 94% con respecto al trimestre anterior. Y fueron superiores en u$s 220 millones a lo estimado ", destacó el analista Joaquín Candia, de Banco CMF.

Mercado Libre ganó u$s 68 M en el segundo trimestre y revirtió las pérdidas del primero

"En la pandemia, Mercado Libre creció por obvias razones y no se olvidó de invertir para continuar en ese camino", destacó Candia. Sin embargo, señaló que, al ser un papel que principalmente tiene riesgo latinoamericano, no está exento de la volatilidad inherente a esos mercados. "Por esto la volatilidad de MELI fue alta en el último tiempo", sostuvo.

Además, Candia consideró que Mercado Libre es una empresa "que está al nivel de competir con Amazon". Sin embargo, advirtió: "La nueva normalidad claramente beneficia a estas empresas, aunque la volatilidad de corto plazo puede afectar su cotización bursátil".

En términos de análisis técnico, Joaquín Candia resumió: "MELI se encontraba en uno de los soportes de Fibonacci, calculado desde su máximo anterior en u$s de 2017,80. De esta manera, luego del buen balance trimestral presentado, superó el 0,618, pero se quedó a medio camino del nivel anterior. Por lo tanto el nivel a seguir de cerca es u$s 1731, que se vuelve un nuevo soporte". El valor actual de la acción es de u$s 1.786,11 .

En plena pandemia, capacitaron a más de 250 personas que hoy trabajan en empresas como Mercado Libre, Globant y Etermax

Por su parte, el analista y docente de Clave Bursátil Martín Eduardo Genero detalló: "Fue sorprendente lo que subió Mercado Libre, con un volumen operado muy alto. El dilema es que el precio subió directo al techo del canal. Técnicamente, y en el corto plazo, si no cierra por encima, puede provocar una corrección inmediata. Sin embargo, dado que el movimiento de hoy es por fundamentos reales y el volumen acompañó, es probable que la acción tenga combustible para rato".

Al poco tiempo de salir el balance de Mercado Libre, el broker argentino IOL invertironline había emitido un informe destacando la gran presentación de resultados ante el Nasdaq, puntualizando: beneficio por acción (u$s 1,37 versus u$s 0,09 esperados), los ingresos (u$s 1702 millones contra u$s 1500 millones esperados), los usuarios activos (que crecieron 47,4% respecto del mismo período del año anterior), entre otros aspectos.

MERval para arriba

El mercado bursátil porteño también tuvo una jornada positiva, con un S&P Merval creciendo 1,6%, para situarse en 66.136,50 unidades.

Medido en dólares contado con liqui, tomando el tipo de cambio implícito en la acción de Banco Galicia, el índice porteño se ubica en 368 unidades.

Todos los papeles del panel líder mostraron avances durante la rueda, aunque el principal de ellos quedó en manos de Mirgor (6,1%). Luego aparecieron Transportadora Gas del Sur (4,6%), YPF y Sociedad Comercial del Plata (4,4% ambas), YPF y Transener (4,2 por ciento).

ADR, al alza

Mercado Libre no fue la única que celebró en Wall Street, sino que muchas de las empresas argentinas o de dueños argentinos mostraron una rueda con avances.

Se destacó una suba del 4,8% en el caso de YPF, seguida por un avance del 4,7% en Despegar y de 4,3% en Transportadora Gas del Sur. La mayor parte de los papeles cerraron el día con velas verdes.



Los bonos, bien afuera y mal acá

Los instrumentos soberanos en dólares emitidos bajo jurisdicción neoyorquina cerraron con avances a lo largo de toda la curva. La principal suba la arrojó el GD41, cuyo valor se movió 0,51% al alza.

En cambio, en ByMA la planilla mostró caídas en los bonos emitidos en Argentina. Los peores cierres los tuvieron el AL38D, AL35D y AL41D (todos cayeron 1,2 por ciento).

En tanto, el riesgo país argentino medido por JP Morgan cerró la rueda en 1591 unidades.

Todo verde en Wall Street

En New York todos los índices bursátiles cerraron con subas. El Dow Jones avanzó 0,78%, para ubicarse en 35.064,25 unidades; el Nasdaq subió 0,78% y se colocó en 14.895,10 puntos; el S&P 500 ganó 0,6%, para situarse en 4.429,10 y el Russel tuvo un salto de 1,72%, que lo dejó en 2.234,09.