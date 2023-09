Fuerte suba de la deuda de Ucrania y Líbano: más dudas con la Argentina

El cierre del 2023 se presenta con varias incógnitas para los operadores de países emergentes, con mucha disparidad en los rendimientos según el país de que se trate.

El Indice MSCI de mercados emergentes (la sigla es MSCIEF) ayer tuvo un retroceso de 0,9% a 976 puntos con un alza alcanzada en julio a 1057 puntos pero mostrando desde entonces un retroceso de 8 por ciento.

¿Qué está pasando? Simplemente los problemas que afectan a China en su actividad económica y las perspectivas de alzas de tasas en Estados Unidos y la Unión Europea desalentaron los posicionamientos en estos activos de riesgo.

Los fondos de inversión dedicados a emergentes estuvieron mostrando salidas de los ahorristas, buscando reducir la exposición ante posibles pérdidas de valor.

La sorpresa en este capítulo financiero la vienen dando países que tenían a sus bonos en mínimos valores, incluso en situación de atraso en sus pagos. En un informe de Portfolio Personal Inversiones se destaca que Ucrania ha visto volar el precio de su título al 2035.

"Ha saltado desde un mínimo de principios de junio de 18,25 a 29,03 dólares pese a que este bono no está cumpliendo con sus pagos. El de Líbano al 2030 también ha subido desde el precio de ganga de u$s 6,75 el 21 de julio a u$s 8,21 y el avance del ejercicio de reestructuración de la deuda de Sri Lanka ha ayudado a impulsar su bono soberano 2031 de u$s 37,80 a mediados de junio a u$s 46,08" destaca.

En la Argentina, las dudas se van incrementando. Obviamente todas las decisiones están frenadas por el resultado de las elecciones del 22 de octubre, una incertidumbre que bien puede estirarse hasta el balotaje de noviembre.

Pero además, más allá de un salto puntual que pudiera ocurrir por el triunfo en los comicios de un candidato pro mercado, hay otra incógnita que pasa por el cumplimiento en la ejecución de las reformas que necesita la economía para encarrilarse. Javier Milei es un interrogante por el escaso soporte legislativo pero también por la profundidad del ajuste necesario para poner de nuevo al país en una ruta normal en lo económico.

"Si bien el sentimiento global no favoreció los créditos emergentes, la caída de la deuda argentina fue más pronunciada que la de sus pares, lo que sugiere una percepción de riesgo amplificada del mercado hacia la deuda argentina" agregó PPI.

Lo paradójico es que la paridad de los papeles de la deuda ucraniana se encuentra en torno al 30%, como los de la Argentina. Los rendimientos son sustancialmente en dólares, con Ucrania ofreciendo retornos (si pagara puntualmente la deuda) en torno al 25% contra los 40% de la Argentina.

Todo lo que sea apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para Ucrania motoriza a sus títulos de deuda tanto lo que se relacione con su ingreso a la OTAN como lo que se refiera a apoyo económico en su resistencia contra Rusia.

En el caso de Líbano, la situación es bien diferente. La semana pasada culminó una visita del staff del FMI al país que destacó que enfrenta enormes desafíos con un sector bancario colapsado, "erosionando los servicios públicos, deteriorando la infraestructura y empeorando la pobreza" según palabras del propio organismo internacional.

Una de las reformas que destacó en Líbano el FMI es una enfermedad crónica en la Argentina: la emisión de pesos del banco central para financiar al Tesoro.

El gobierno de ese país cortó ese mecanismo de financiamiento cuando en la Argentina hay perspectivas de acelerar la "maquinita" con los aumentos de gastos y rebajas de impuestos que están avanzando en la previa electoral.

De hecho, el ancla para los precios en Argentina pasa hoy únicamente por la llegada de un gobierno que ajuste las cuentas públicas. ¿Llegará? La duda está.