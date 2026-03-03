La suba en la inflación en los últimos meses provocó que muchos ahorristas fueran a los depósitos UVA, que siguen al IPC, al punto que se duplicaron prácticamente en los últimos cuatro meses, frente a un crecimiento nulo en términos reales de los plazos fijos tradicionales del sector privado, según se desprende de las estadísticas del Banco Central. En noviembre, el stock de los UVA era de $ 187.000 millones, que saltó a $ 233.000 millones en diciembre, pasó a $ 307.000 millones en enero y trepó nuevamente a $ 369.000 millones en febrero. En cambio, los depósitos tradicionales apenas crecieron de $ 52 billones a $ 58 billones en los últimos cuatro meses, un 12%, lo que representa un nulo crecimiento en términos reales, sino que solamente fueron renovados. Si se compara con la inflación durante ese período, no llegaron a superar al IPC. El tema es que, en porcentaje, los UVA no llegan siquiera a ser hoy el 1% de los depósitos a plazo fijo por 30 días, ya que deben hacerse a un mínimo de 90 días. En mayo de 2024 fue cuando llegaron a ser casi el 5% de los depósitos, con un stock de $ 1 billón (tres veces más que ahora), mientras los tradicionales eran de $ 22 billones (casi la tercera parte que ahora). Hoy el plazo fijo tradicional está rindiendo un 23% en grandes bancos como el Santander, Ciudad y Galicia, 23,5% en ICBC, 24% en BBVA y Credicoop, que trepa al 25% en estatales como Nación y Provincia, 26% en Comafi, y al 27% en Macro e Hipotecario. El CMF, Meridian y Voii, con 33,5%, son los que mejor pagan, seguidos por Bica y Crédito Regional con el 33%, mientras Banco del Sol paga 32% anual. El UVA, en cambio, rinde 2,9% mensual, que fue el último dato del IPC de enero, mientras en febrero las consultoras privadas estiman que la inflación seguirá por encima del 2,5%. Mientras en marzo, al ser un mes estacionalmente alto de índice de precios por gastos en educación y colegios, es probable que pueda superar al 2,9% de enero, y empezar incluso con un 3 adelante. De ahí la diversificación por parte de muchos inversores de ir hacia este plazo fijo que, incluso, con un dólar en baja, pasó a ser la mejor opción de carry trade, ya que no tiene comisiones de por medio, a diferencia de las Lecap.