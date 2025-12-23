La confianza alcista en Wall Street es extrema: por qué es una alerta bajista para las acciones en EE.UU.
Las lecturas superiores a 8,0 en el índice de confianza de “Bulls & Bears” a menudo han precedido a retrocesos, con la renta variable global cayendo una media del 2,7% durante los dos meses siguientes, con una tasa de acierto del 63%.
Los bonos soberanos se encaminan a finalizar el 2025 con ganancias y en máximos. El riesgo país se desplomó y las tasas de la deuda alcanza mínimos. Esto hace que el temor de default de la deuda también caiga.