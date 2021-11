Estos dos billetes de 1 dólar pueden valer hasta u$s 150.000 por una insólita razón: qué sucedió y cómo encontrarlos

Para los coleccionistas, el valor de los billetes y las monedas no está dado por el número que tienen impreso, sino por su rareza. Una firma poco común, un error en su corte o hasta el más mínimo detalle pueden inflar el precio que pueden llegar a pagar los fanáticos de la numismática. Y en los Estados Unidos existe un grupo de personas que persiguen ciertos billetes de u$s 1 por una equivocación insólita.

En 2014, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) le encargó a su fábrica ubicada en Washington DC que imprimiera 6,4 millones de estos billetes para reemplazar la serie de 2013. Esta primera tirada se distribuyó en el Estado de Nueva York. El problema llegó cuando, dos años más tarde, le hicieron el mismo pedido a su planta en Fort Worth, Texas, pero sin modificar el número de serie.

La equivocación provocó que hubiera en circulación 6,4 millones de billetes de US$ 1 mellizos con el mismo número de serie. Por supuesto que por separado cada uno solo tiene su valor nominal, sin embargo juntos se transformaron en un objeto codiciado por los coleccionistas que iniciaron una campaña para "unir" a los hermanos de papel moneda perdidos.

Para identificar a los billetes que forman parte de esta búsqueda del tesoro hay que tener en cuenta una serie de características:

Debe tener impreso "Series 2013"

El sello B de la Reserva Federal tiene que estar a la izquierda de George Washington

Su número de serie debe estar entre B00000001* Y B00250000* o entre B03200001* y B09600000*

Al final del número de serie tiene que haber una estrella o asterisco

De cada par existe uno con un sello que dice "FW" lo que dice que fue impreso en la planta texana, mientras que su hermano no tiene ningún tipo de identificación de su locación.



Un proyecto para buscarlos

Encontrar 12,8 millones de billetes no es tarea fácil. Por eso los coleccionistas Ed Zegers y Karol Winograd crearon un grupo en 2016 para que todos aquellos que tuvieran un dólar de estas dos tiradas pudieran encontrar a su doble exacto. El proyecto Zegers/Winograd encontró su primer par en 2019, hasta el momento ya hubo 9 coincidencias y en total, a septiembre de 2021, hay más de 10.000 billetes de la tirada en la base de datos.

Según el sitio del proyecto, estiman que los pares de billetes pueden venderse desde u$s 20.000 hasta u$s 150.000. Recientemente el sitio de subastas Stack's Bowers ofreció un match que se vendió por u$s 7200. Uno de los billetes subastados fue encontrado en Alaska, mientras que el otro estaba en Alemania.

En la Argentina un error similar desató un interés inesperado por las monedas de $ 1. El lote en cuestión tenía un error de ortografía y en lugar de "Provincias del Río de la Plata" en ellas podía leerse "Provingias". Esto desató una ola de subastas y ofertas por los sitios de e-commerce, donde se vendían estas monedas por hasta $ 50.000.