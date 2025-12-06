En la numismática, el valor de las monedas no solo se mide por su precio de mercado, sino también por la historia económica, comercial y política que representan. Un ejemplo destacado en la numismática española es el " centén segoviano " o simplemente " centén “, conocido como la ” Joya de la corona de las monedas de España “. Esta moneda de oro, una de las más grandes y caras de Europa, se destaca por su tamaño significativo y su alto valor en subastas.

El “centén segoviano”, que equivale a 100 escudos, mide 7.5 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente 339 gramos de oro. Es considerado la moneda de mayor valor y tamaño en la historia monetaria de España, lo que explica sus apodos. Estas monedas se acuñaron en la Casa de Moneda de Segovia, única con la maquinaria necesaria para su producción.

Centén de 1633, acuñado durante el reinado de Felipe IV. (Imagen: archivo)

Acuñadas durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, los centenes son de producción extremadamente limitada y nunca circularon realmente. Están decoradas con la cruz de Jerusalén y el escudo de los territorios de la Monarquía Hispánica, simbolizando la riqueza del Imperio.

Se reporta que Felipe III acuñó centenes solo en 1609 y 1618, con piezas que alcanzan precios de hasta 2,4 millones de euros en subastas en noviembre de 2025. Esa cifra lo convirtió en la moneda más cara subastada de la numismática española hasta la fecha. Además, Felipe IV emitió centenes en 1623 para conmemorar la visita del Príncipe de Gales a España, y en 1633, con algunos ejemplares subastados por precios elevados y otros conservados en museos.

Centén acuñado en 1633. (Imagen: archivo)



