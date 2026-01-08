El Banco Central volvió a comprar dólares este jueves para engrosar las reservas. La entidad sumó u$s 62 millones, en una rueda donde hubo un alto volumen operado en el mercado cambiario.

Desde que comenzó el programa de compra de divisas anunciado por Santiago Bausili, el regulador se alzó con u$s 175 millones en cuatro ruedas consecutivas.

Así, las reservas internacionales brutas treparon hasta los u$s 44.781 millones, su máximo nivel desde el 21 de septiembre de 2021.

“El BCRA continúa llevando adelante el programa de compra de divisas y viene participando en las primeras ruedas del año en promedio con cerca del 5% del volumen, en línea con lo anticipado de acompañar la demanda de dinero. Ello no está modificando la calma en el dólar mayorista”, aseguró el economista Gustavo Ber.

Desde Adcap Grupo Financiero son optimistas con el programa de compra de divisas del BCRA: “El ritmo de acumulación de reservas se está acelerando. Un objetivo de acumulación de reservas por u$s 10.000 millones parece alcanzable”.

Despejadas las dudas sobre el pago de deuda de este viernes, el mercado ahora espera ver si habrá una reinversión de los dólares que recibirán los inversores. El destino de los u$s 4200 millones será clave para medir el apetito por los activos locales.