Es un gurú financiero pero el mejor consejo se lo dio su hijo pasante de 20 años: en qué invertir y por qué

Jason Raznick, el fundador y CEO de Benzinga, entrevistó a Kevin O'Leary, la estrella de "Shark Tank" y cofundador de los ETF de O'Shares. Entre los temas conversados estuvo Tesla Inc, empresa estadounidense de energía limpia y automotriz con Elon Musk como CEO.

Kevin O'Leary había sido un crítico abierto de Tesla en los últimos años e incluso afirmó que sus acciones estaban sobrevaluadas. En el pasado, también mencionó que solo invierte en empresas rentables para asegurar su retorno de la inversión.

Pero hoy en día, el inversionista y panelista de televisión tiene una opinión diferente de la empresa y el precio de sus acciones.

POR QUÉ O'LEARY CAMBIÓ DE OPINIÓN SOBRE TESLA

"¿Soy accionista hoy en Tesla? Sí, lo soy", contó en la entrevista. "De hecho, mi acción con mejor desempeño, este año hasta la fecha, es Tesla", agregó.

Lo más sorprendente es que O'Leary dice deberlo todo a su hijo, Trevor, quien lo convenció de comprar acciones de la compañía en 2019.

"Mi hijo empezó a trabajar para Tesla como pasante y me convenció de que no estaba invirtiendo en una empresa de automóviles, sino en una empresa de tecnología de datos", dijo O'Leary. "A veces hay que pensar fuera de la caja".

Y no se equivocaba. Los analistas que han apoyado a Tesla durante mucho tiempo han dicho que los datos que la compañía recopila de sus clientes son una de las áreas más infravaloradas del negocio, que está significativamente por delante de la competencia.

"Cada milla recorrida a nivel mundial, los datos de Tesla se vuelven más inteligentes, la resolución es mejor", dijo O'Leary. "Esta empresa tiene que ver con el futuro de la conducción autónoma".

Además de los datos de la empresa, O'Leary también quedó impresionado por la cantidad de ingenieros talentosos que quieren trabajar para Tesla.

LA RESPUESTA DE ELON MUSK

Musk reaccionó a los comentarios de O'Leary a través de Twitter y respondió: "Tesla y SpaceX son los dos destinos principales para los ingenieros, ¡porque pueden divertirse al máximo creando tecnología increíble! Es por eso". Además, Musk agregó: "Su hijo suena genial por cierto", refiriéndose a Trevor.

Ahora convertido en fanático de Tesla, O'Leary admitió que a veces simplemente uno se equivoca y que verdaderamente las acciones de Tesla no están sobrevaluadas.

"Cuando los hechos cambian, yo cambio. Mi joven hijo, ingeniero eléctrico me convenció de comprar una acción que no me interesaba", dijo O'Leary.

"Ahora soy dueño de Tesla y lo compré en $ 200 en julio pasado. Míralo ahora. Las acciones de Tesla cerraron a u$s 782,58 el miércoles", dijo el presentador emocionado.

La capitalización de mercado de Tesla alcanzó los u$s 100.000 millones por primera vez el 22 de enero. Y en mayo, su valor bursátil alcanzó un promedio de seis meses de u$s 100.200 millones, informó Reuters. Su capitalización de mercado actual es de u$s 146.000 millones.