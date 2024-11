El S&P Merval roza los u$s 2000 y rebotan los bonos tras confirmación de pago

No lo es.

Se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y no se saldrá al mercado, independientemente del nivel del riesgo país. Son más de 4 mil millones de dólares que inversores recibirán y probablemente querrán reinvertir en riesgo argentino, pero como dije, no... https://t.co/qdtde4tl7G