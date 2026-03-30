El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el riesgo país con Milei es de 117 puntos, contra 460 puntos del riesgo país a octubre de 2028. Lo hizo al dar el resultado de la licitación del Bono con vencimiento en 2028, que tuvo una cantidad ofertada de u$s 226 millones, la mitad de los u$s 446 millones ofertados por el 2027, que tuvo una tasa del 5%, contra 8,5% del que vence un año después, por lo que Toto denomina ‘riesgo Kuka’. Desde GMA Capital alertan que el foco de esta semana estará en el ritmo de emisión futuro del AO28. El avance en el acuerdo con el FMI y los guiños al regreso a los mercados voluntarios de deuda seguirán siendo los centros de gravedad en la curva soberana. Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, considera que la salida del AO28 es celebrada en el mercado como otra alternativa corta para seguir construyendo la curva de aquí al 2030. “Ya teníamos el Bopreal 2028, pero este bono tendría hoy una emisión mucho más chica, aunque quizás pueda ser más grande que las dos series del Bopreal 2028 para competirle, porque tiene más cupón”. Al igual que el AO27, también tiene pagos mensuales y a una tasa fija en dólares. Es ideal para inversores minoristas y en especial aquellos que se decidan a sacar los dólares debajo del colchón amparados por la Ley de Inocencia Fiscal si deciden adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado, agrega Neffa. Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, señala que el resultado de la licitación dio información clave acerca de cómo el mercado está viendo el riesgo político vinculado a las elecciones del año próximo. En particular, fue interesante conocer la demanda del nuevo título y el diferencial de rendimiento versus el Bonar 27, que se transforma en un buen proxy del riesgo de reversión de políticas post elecciones. Por otro lado, indica que una colocación exitosa agotando el cupo anunciado sería una señal positiva de la capacidad del gobierno de refinanciar pagos evitando una concentración de vencimientos en 2027. Javier Casabal, Sr Fixed Income Strategist de Adcap Grupo Financiero, cree que el escenario base para el mercado debería ser que Milei es reelegido en 2027, pero por supuesto es muy temprano para decirlo y por eso el mercado le asigna una probabilidad alta pero distinta de 100%. Eso se refleja, a su criterio, en las cotizaciones de todos los activos, no sólo los soberanos, que rinden tasas muy bajas incluso por debajo de 5% como el Bonar 2027, mientras que el Bonar 2028 salió a una tasa del 8,5%. Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, “el verdadero riesgo político que empieza a mirar el mercado en ese tramo de la curva es la incertidumbre sobre quién será el próximo gobierno y cuál será la continuidad del programa económico después de las elecciones de 2027”, precisa. Por eso, el rendimiento del Bonar 2028 refleja no solo una cuestión de plazo respecto del AO27, sino también una prima adicional por esa incertidumbre política y económica posterior al actual mandato. Para Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, hay claramente riesgo político implícito en el Bonar 2028: “Si el escenario político cambia hacia un gobierno menos market-friendly, es esperable una suba en los rendimientos exigidos por el mercado, especialmente en los tramos de la curva que quedan más expuestos al próximo ciclo electoral. En este sentido, el pricing actual ya empieza a reflejar esa incertidumbre”. Una buena referencia, a su criterio, es la diferencia de spreads que hoy se observa entre los bonos Bopreales que vencen antes y después del mandato presidencial actual, donde hay del orden de entre 300 y 400 puntos de brecha. Ese diferencial es, en esencia, una prima por riesgo político-electoral: el mercado empieza a discriminar duration no sólo por fundamentals económicos, sino también por el calendario político. “En este contexto, el Bonar 2028 queda en una zona intermedia: todavía captura parte del carry atractivo de la curva, pero no está completamente aislado del riesgo electoral”. “Por eso, puede seguir siendo interesante en estrategias balanceadas, aunque entendiendo que ante un cambio en expectativas políticas, es de los bonos que podría ajustar rápido vía precio”, concluye.