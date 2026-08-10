Este 10 de agosto de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han iniciado su jornada en el IBEX 35 a un precio de 4.42 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanzó las 56,234 acciones. Este dato representa una ligera variación del -0.09% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la fluctuante dinámica del mercado en este inicio de jornada.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un comportamiento lateral con rachas de dos subidas seguidas de dos caídas, concluyendo cerca del nivel inicial y evidenciando una volatilidad moderada sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 11.54%, en comparación con una volatilidad anual del 20.91%. Dado que 11.54% es menor que 20.91%, se puede concluir que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, las variaciones recientes han sido relativamente controladas.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.