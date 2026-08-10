Este 10 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) abren la jornada cotizando a 3.65 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 208,525 acciones. Esta cifra representa una variación negativa del 0.52% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Telefónica registró una tendencia bajista con descensos generalizados y tres repuntes puntuales, cerrando el periodo a la baja.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 22.02%, lo que es menor que la volatilidad anual del 25.33%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La menor volatilidad semanal sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos variaciones en comparación con su comportamiento anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a prestar servicios de telefonía fija y móvil, internet de banda ancha y fibra y televisión de pago para particulares y empresas.

Opera con las marcas Movistar, O2 (España, Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil) y organiza su actividad por regiones (España, Alemania, Reino Unido, Brasil e Hispanoamérica). Su línea de negocio combina conectividad (fibra y 5G) y servicios digitales (cloud, ciberseguridad, IoT y big data); fundada en 1924, mantiene una amplia presencia en Europa y Latinoamérica y una de las mayores redes de fibra de Europa.