El infalible consejo del gurú del dólar blue: "Es un regalo de Dios"

La reacción de los mercados ante la victoria de Javier Milei en las elecciones, además de las repercusiones en el dólar, fueron analizadas por uno de los mayores especialistas en el mercado, Salvador di Stéfano, quien consideró que " no se baja ni loco ".

"La confianza está porque subieron las acciones. Me saco el sombrero con Milei, nos hizo ganar un 40% en el día", afirmó el apodado "Gurú de la City" en declaraciones a Radio Rivadavia sobre cómo impactó la victoria de Milei en las urnas el último domingo.

En este sentido, el director de SDS brindó recomendaciones y reveló: "Hoy como están los mercados, no me bajo ni loco. No tomo ganancia, va a seguir la suba. Si quieren comprar dólares compren y a los que tienen para liquidar, liquiden porque la brecha es muy baja".

El dólar según Di Stefano

"El dólar actual es un regalo de Dios", lanzó Di Stéfano sobre la cotización de la divisa estadounidense.



Si bien las acciones fueron el instrumento donde mejor impactó la próxima llegada de Milei a la Casa Rosada, el analista financiero también se refirió al dólar. El principal refugio y opción de inversión de millones de argentinos será clave en los próximos meses.

¿Cuándo valdrá el dólar según el "gurú de la City"?

"Estaba el dólar fernet del 70/30, ahora es el dólar medio y medio. Se fue a $ 614. La trampa es que la brecha entre el dólar 50/50 y los financieros es la más bajas, por lo que intentan dejar a Milei con la menor cantidad de mercadería en manos de los productores y con la menor cantidad de divisas en el BCRA", analizó.

Desde esta semana comenzó a regir el nuevo dólar que implementó el Gobierno para las exportaciones, donde se pueden liquidar la mitad de las divisas en el mercado oficial. Mientras que el otro 50% se puede hacer en el mercado financiero mediante el Contado con Liquidación (CCL), lo que eleva la cifra que reciben por cada dólar.

Nuevo dólar exportador: impacto en las reservas del Banco Central

"Así pisan el CCL, generan divisas, recaudación y patean el problema para el próximo gobierno", apuntó Di Stéfano.



Por último, analizó qué intentará el presidente electo cuando arribe al poder: "Va a buscar un efecto confianza, que el AL30 llegue a u$s 40. Si llega, él puede hacer una operación repo (recompra) y consigue crédito de forma genuina, lo intentó hacer Massa pero le faltó confianza, a Milei es lo que le sobra".