El Gurú del Blue pronosticó qué va a pasar con el dólar: "No hay chance..."

Tras la decisión que adoptó el Gobierno de flexibilizar el cepo cambiario e implementar un nuevo esquema de flotación entre bandas para el dólar, el tipo de cambio oficial se mantiene a $ 1200 desde fines de mayo , aunque registró un leve salto de $ 5 en los primeros días de junio.

Si bien la intención del presidente Javier Milei y del equipo económico es llevar el dólar al piso de la banda ($ 1000), lo cierto es que ese objetivo aún no se ve reflejado en los bancos de la City.

Incluso, el jefe de Estado planteó en diferentes ocasiones que el Banco Central (BCRA) no intervendrá en medio de la banda para comprar dólares . "No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda", señaló en su cuenta de X (exTwitter).

A pesar de ello, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el "Gurú del Blue", brindó un análisis sobre el panorama actual de la economía argentina y pronosticó qué va a pasar con el tipo de cambio en el corto plazo .

"No hay chance de que suba", sostuvo en diálogo con el canal de streaming Border Periodismo. Además, en su último informe semanal, indicó que, para que aumente la oferta de pesos, el dólar debería bajar al piso de la banda.

"Hoy no parece estar disponible, por lo tanto, todo hace pensar que el mercado seguirá con tasas de interés elevadas , y que el ajuste de la microeconomía avanza a toda marcha", señaló el experto, descartando -por el momento- la posibilidad de que la divisa llegue a $ 1000 .

A lo largo de la entrevista, el Gurú del Blue analizó: "Hoy ya no tenés que ser más sobreviviente, porque ya no hay más violación de derechos de propiedad: hace 16 meses que no te afanan los depósitos a plazo fijo, no tenés inflación, la tasa de interés es positiva contra la inflación, te pagan los bonos".

Y resaltó: "Estamos en una época de cambios. Este es el cambio, del cambio, del cambio y del cambio. Los argentinos tenemos que empezar a creer en Argentina".

Por otro lado, también celebró y diferenció el accionar del gobierno de Milei respecto a otras administraciones. "Entre el 2011 y hoy, la Argentina no creció y fue una máquina de frustraciones. La gente se frustró con Cristina, con Mauricio (Macri), con Alberto Fernández y con el Covid", marcó.

En otro tramo de la entrevista, se preguntó: "Milei te metió en un cambio increíble. ¿Le vamos a dar una oportunidad a Argentina?".