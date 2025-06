Para Marina Dal Poggetto, el Gobierno busca llegar a octubre: la clave son la política y las reservas

Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, ratificó su sitio como una de las principales economistas de la Argentina tras haber sido elegida días atrás como la mejor pronosticadora económica del país por Focus Economics. No fue una distinción más en su largo listado de reconocimientos porque esta vez llegó luego de haber sido fuertemente criticada por el presidente Javier Milei y el equipo económico.

En contraste con el sarcástico Marina Dal Pifieto con el que fue denostada por el Presidente, fue elegida entre más de 50 bancos, consultoras, think tanks y centros de estudios a nivel global. El Cronista dialogó con ella sobre la realidad argentina y sus previsiones, en el marco de los nuevos anuncios que realizaron el Banco Central y el Ministerio de Economía esta semana. La economía, las reservas, la política y el rol del Fondo Monetario son temas clave en esta charla en la que también pronosticó la inflación de mayo y analizó la evolución del dólar.

- ¿El reconocimiento de Focus Economics lo vivís como una reivindicación luego de las críticas que te habían hecho?

Más que nada, lo viví con sorpresa porque sabíamos que habíamos quedado entre los tres primeros puestos, pero no que éramos líderes en la lista. Y es un reconocimiento al trabajo que hacemos, porque realizamos un análisis lo más objetivo posible tratando de mirar los números, la política, el mundo y la economía real. Hemos sido críticos con gobiernos de todos los signos. Y uno ve que, en el derrotero, no hay mucho espacio para el optimismo. La pregunta hoy es si este esquema es distinto y si es un cambio de régimen o no.

La pregunta es qué es lo que hace después. Si intenta seguir con un esquema de "carry forever", que para mí tiene patas cortas, a menos que haya un prestamista de última instancia o de "Toto" (Luis Caputo) saque algún conejo de la galera. Pero una cosa es la ingeniería financiera y otra cosa es la magia. La magia no existe.

-¿Qué elementos permitirán definir eso?

El año pasado fui muy insistente en que el esquema de crawl tan bajo con una desaceleración en la inflación bastante lenta, sin el financiamiento de las importaciones, eran un problema porque, al final de cuentas, no se terminaba de recapitalizar el Banco Central. Por eso, un elemento clave es la baja en el riesgo país y el acceso al crédito.

Lo que vemos es que este programa funciona si se le inyectan dólares. Por eso, ahora están tanteando alguna apertura al crédito y anunciaron el REPO. Eso se combina con este blanqueo permanente que lanzó el Gobierno, que incluye modificaciones en el régimen penal cambiario y procedimientos administrativos para incentivar el uso de los dólares del colchón para que se vuelquen al sistema. Lo que se ve es que, no importa si el gobierno de izquierda o de derecha, siempre saca conejos verdes de la galera en la previa a octubre en el año impar.

Los de izquierda buscan dólares tratando de impulsar el consumo y la actividad por la vía fiscal y los de derecha, con el impulso del consumo y la actividad por la vía crediticia. La apertura al crédito y el REPO se combina con este blanqueo permanente que lanzó el Gobierno, que incluye modificaciones en el régimen penal cambiario y procedimientos administrativos para incentivar el uso de los dólares del colchón para que se vuelquen al sistema. Eso garantiza que hasta octubre van a llegar.

-Claro, pero el tema es ¿después qué va a pasar? ¿Ahí se va a ver realmente si es un cambio de régimen o no?

Va a depender de qué pase con la demanda de dólares de los particulares frente a la búsqueda de cobertura frente a la expectativa de qué es lo que hace el Gobierno después de la elección. Sobre todo, si sostiene este esquema de "carry", que ahora es sin "crawl" ni dólar blend, pero con la cuenta capital abierta y un esquema de flotación administrada hacia abajo.

Dal Poggetto es una de las analistas más destacadas de la Argentina.

La sensación es que las expectativas hasta fin de año se empiezan a alinear. Es probable que la inflación de mayo haya sido bastante abajo de 2%. A nosotros, nos da 1, 9%, aunque la núcleo está en torno al 2,6%. El Gobierno trata de que la inflación esté lo más baja posible. Y, al mismo tiempo, remonetiza la economía, apuntando a la expansión del crédito en un contexto donde la política fiscal no es más contractiva y la de ingresos es neutra. Es decir, no se recomponen, pero no caen. El driver es el crédito.

-¿Qué pasa con las metas del Fondo Monetario? Lo más probable es que la de reservas no se cumpla.

No cumplió con ninguna de las cosas con las que se comprometió: ni con la acumulación de reservas, porque no viene comprando dólares; mandó financiamiento monetario al fisco para cubrir la caja del Tesoro, pero, sobre todo, para asegurar el repago de la deuda con los $ 12 billones del BCRA e interviene en la curva de futuros. No demasiado, pero eso ayudó a tratar de mantener la curva de pesos. Eso se combina con un programa monetario que, en principio, quedó desactivado. Intentan cumplir la meta de reservas con el anuncio de búsqueda de financiamiento externo a través de la colocación de deuda. Eso y el REPO son elementos que van a ayudar, pero creo que, más que la meta, la señal es que no empiecen a caer significativamente las reservas. Eso es lo que se propone el Gobierno.

-¿Eso es lo que mira el mercado, que cumpla las metas o qué es lo que sigue?

En el fondo, el ciclo político no está resuelto. El programa financiero, al final de cuentas, depende también del ciclo político. Solamente se sostiene si se perpetúa. Por eso, el mercado busca que al Gobierno le vaya bien la elección, para lo cual, el escenario macroeconómico de corto es importante. Quiere que acumulen las reservas, pero la pregunta es si consigue o no dólares financieros y con qué presión cambiaria llega a la elección.

Por otro lado, los esquemas de flotación generalmente son más angostos. Chile, por ejemplo, era una banda muy angosta, montada sobre un tipo de cambio alto que se ensanchaba, pero partiendo de un nivel muy alto. Lo que digo es que el esquema que implementó estaba diseñado para comprar en medio de la banda, de hecho, así se acordó con el FMI, el acuerdo contempla esa posibilidad. Mi lectura es que lo que están haciendo es recrear las expectativas de devaluación y controlar la tasa de interés con el objetivo de bajar la inflación y de que la economía vuelva a rebotar de cara a octubre. Para eso, prioriza la expectativa de devaluación y la tasa de interés.

-¿Lo que quiere es que la inflación baje al igual que la tasa de interés?

En un contexto donde, de alguna forma, el equipo económico controla todo, el programa financiero de la Tesorería, la mesa del Central y la de algún banco público, empiezan a jugar en tándem. De hecho, las medidas que tomaron en el último tiempo también van en línea con controlar las tasas. El tema de los bonos para los bancos, los puts, etcétera. Todo viene un poco en esa línea. Se necesita coordinación entre la política fiscal, financiera y monetaria y eso es lo que buscan.

-En eso, ¿cómo juega el plan de remonetización?

Se encara una remonetización de la economía como contracara de que se emitieron pesos y no para pagar jubilaciones, sino para cubrir el bache del programa financiero. La contracara de eso es lo monetario, que convalida la expansión del crédito. Si la economía se expande sin dólares, ¿cómo financia ese aumento en importaciones? Y la segunda discusión es hasta dónde se puede compensar con crédito la caída de ingresos. Eso está en juego hacia adelante.

-¿Cómo ves la evolución del dólar?

Se está arrasando. Es cierto que todos los programas de estabilización usan un ancla, el dólar, de arranque, pero, en algún momento, tenés que poder moverte de esa ancla. Hoy, juega a favor te juega un dólar global que está debilitado y un real que empieza a apreciarse un poco, combinado con un escenario mundial de tasas de interés probablemente iguales o altas. Después de octubre, para mí, la primera pregunta que es si intentan seguir de largo con este esquema de "carry forever" o si intentan tomar aire en el marco de una recalibración del programa, probablemente, con algún acuerdo nuevo con el Fondo un nuevo sendero de bandas. En algún punto, hay que definir cuál es el rol del Estado y cómo se financia. Esta es una economía estancada.

Mi lectura es que el esquema de no acumular reservas para siempre no es válido. Hay que empezar a comprar dólares. El programa cierra si hay acceso a crédito y se puede empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda. Todos estamos esperando un crecimiento en las exportaciones, asociado a Vaca Muerta, que va a estar probablemente. En algún momento hay que empezar a comprar dólares propios.