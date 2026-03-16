La crisis bélica en Medio Oriente, que tiene en tensión al mundo entero, no encuentra una salida rápida, lo que genera crisis e incertidumbre en los mercados financieros. Ante un mundo convulsionado por la guerra, las monedas emergentes se devalúan, el dólar se aprecia como moneda de refugio y la renta variable empieza a retroceder. En ese contexto, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, publicó este lunes un informe en el que traza recomendaciones concretas para el inversor argentino en medio de la crisis global. “En América Latina, el real ya está en 5,30 por dólar y el peso mexicano llegando a 18 por dólar. Argentina no escapa al ruido externo, aunque el alza de las materias primas le juega a favor”, señala el Gurú en medio de un escenario que plantea más dudas que certezas. El Gurú planteó que Argentina en este contexto se ve beneficiada por la suba del petróleo y sus sustitutos, como los biocombustibles, lo que alienta la suba de la soja y el maíz. Al mismo tiempo, el trigo “copia a la suba al petróleo y el precio de la carne vacuna sigue en niveles elevados, lo que alienta un mayor ingreso de divisas al país". “Este ingreso de divisas hace que el Banco Central tenga que redoblar esfuerzos para mantener el precio del dólar en el mercado, desde nuestro punto de vista, creemos que en torno de $ 1400 el dólar está construyendo un piso“, señaló en su último informe. “El dólar en noviembre del año 2023 estaba en $ 1360, si le corres la inflación hasta febrero del año 2026 el valor actual estaría en $ 1370, si el dólar cae desde dicho nivel, vamos a tener una compresión de márgenes en muchos sectores, y las empresas tendrían que redoblar esfuerzos para incorporar tecnología, para bajar costos unitarios, y precios al consumidor, para mantener los niveles de utilidad”, explicó. En materia de inversiones, Di Stefano aseguró que el dólar en $ 1.400 es "un buen piso para construir una posición interesante de bonos en dólares". Los títulos más cortos, como el AO27, rinden 5,5% anual. Pero los más largos son los que capturan la atención: el AL35, AE38 y AL41 rinden en torno al 10% anual, “dos veces y media la tasa internacional”. El problema es que el mercado le pone precio al riesgo político. Los bonos bajo el gobierno actual tienen un riesgo país de 220 puntos, pero si el bono vence bajo otro mandato presidencial, el riesgo país sube a 560 puntos. “Los inversores locales e internacionales, creen que el país puede volver a las andadas, el fantasma de Macri sobrevuela la cabeza de los inversores”, indicó el especialista. En renta variable, la selectividad es clave. Las acciones bancarias han sufrido demasiado, por lo que recomienda “desensillar hasta que aclare”. Mercado Libre también fue muy golpeada, pero la diferencia con los bancos es que gana mucho dinero y solo fue afectada por los temores a la inteligencia artificial: “cuando encuentre un piso, no hay que dejar pasar la oportunidad”, advierte el Gurú. En letras en pesos, en cambio, el veredicto es negativo. La tasa se ubica entre el 33% y el 35% anual, lo que no parece atractivo con una inflación que apunta a ubicarse entre el 28% y el 30% anual si el shock de precios internacionales persiste.