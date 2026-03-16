El estrecho de Ormuz ha dejado de ser una ruta comercial para convertirse en el epicentro de la mayor crisis energética en décadas. Irán ha bloqueado el paso marítimo por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, como parte de su respuesta militar al ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El efecto sobre los mercados sigue siendo brutal. El crudo Brent, referente internacional del petróleo, cotizaba este lunes a u$s 104 por barril, lo que representa un alza de casi el 45% en apenas dos semanas. En los momentos más agudos del conflicto, llegó a rozar los u$s 120. Por ese angosto corredor de 33 kilómetros entre Irán y Omán pasan normalmente millones de barriles diarios procedentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Iraq y Qatar. No existe ninguna ruta alternativa con capacidad para absorber ese volumen. La violencia también alcanzó infraestructura civil. Al amanecer del lunes, un dron iraní impactó un tanque de combustible junto al Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo, provocando un gran incendio. La terminal suspendió temporalmente todos sus vuelos. Los bomberos controlaron las llamas y no se reportaron heridos. Sin embargo, más tarde un misil iraní mató a una persona en la capital emiratí, informó la oficina de medios de Abu Dabi. También ardió una instalación petrolera en Fujairah tras un nuevo ataque con dron. Arabia Saudita interceptó este mismo lunes una oleada de 35 drones iraníes lanzados contra su región oriental, donde se concentran sus instalaciones petroleras más estratégicas. Irán ha disparado ya cientos de misiles y drones contra países que albergan bases militares estadounidenses. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, descartó cualquier salida diplomática. Calificó de “delirantes” las versiones sobre un posible acuerdo negociado y publicó en redes sociales que Teherán no busca “ni una tregua ni conversaciones”. Trump presionó el domingo a sus aliados para que envíen buques de guerra al estrecho. Apeló a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, advirtiendo que no olvidará a quienes no respondan al llamado. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que los cancilleres del bloque estudiarían ampliar su misión naval del Mar Rojo al estrecho de Ormuz. Sin embargo, Alemania puso condiciones: su canciller Johann Wadephul sostuvo que la seguridad del paso sólo puede garantizarse “si hay una solución negociada”. Japón, que importa más del 90% de su petróleo desde Oriente Medio, comenzó a liberar reservas estratégicas para evitar el desabastecimiento. Su primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó que Tokio aún no recibió ningún pedido formal de Washington para enviar buques. El ministro de Defensa descartó hacerlo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció ante la cadena CNBC que algunos buques iraníes, indios y chinos ya están cruzando el estrecho, y que Washington “por ahora” lo considera aceptable. Bessent admitió, sin embargo, que cualquier herramienta para frenar el alza de los precios “dependerá de la duración del conflicto”. Una respuesta que sintetiza la incertidumbre global: nadie sabe cuánto tiempo durará el bloqueo. Las consecuencias van mucho más allá del precio de la nafta. El conflicto eleva los costos de fertilizantes, amenaza con escasez alimentaria en países pobres, desestabiliza estados frágiles y complica los intentos de los bancos centrales de controlar la inflación. La pregunta que domina los mercados, las cancillerías y los hogares de todo el planeta es la misma: ¿cuánto más puede aguantar el mundo con Ormuz cerrado?