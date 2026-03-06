El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido en el mercado como el Gurú del Blue, analizó el escenario macroeconómico argentino y respondió a las dudas que surgieron en los últimos días sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y del programa económico. Durante una entrevista en A24, el especialista sostuvo que el actual contexto financiero combina tensiones del mercado con factores internacionales de alta volatilidad, pero descartó un escenario de crisis para la Argentina. Consultado sobre las versiones que circularon en el mercado acerca de la sostenibilidad del programa económico, Di Stefano relativizó esas preocupaciones y explicó que parte de la tensión se relaciona con movimientos defensivos del sistema financiero. “A mí me parece que la tensión que hay en este momento es que hay mucha gente que quiere recoger el barrilete y los bancos quieren tener liquidez ante el actual momento internacional y se ponen excusas”, sostuvo. Según el analista, el contexto global generó una mayor prudencia entre los actores financieros, lo que derivó en interpretaciones negativas sobre el rumbo del programa económico. En su análisis, Di Stefano descartó que el país enfrente un escenario de cesación de pagos en el corto plazo y enumeró los compromisos financieros que deberá afrontar el Estado. “Argentina tiene de aquí al final del mandato de Javier Milei vencimientos por u$s 30.000 millones. Tiene un swap de u$s 20.000 millones con Estados Unidos. Paga por intereses de aquí al 2027 unos u$s 16.000 millones y eso lo financia con el Tesoro”, explicó. A partir de esos números, el economista sostuvo que la estructura financiera actual no conduce a un default. “Argentina bajo ningún punto de vista puede entrar en default”, afirmó. Di Stefano también destacó el acceso al financiamiento que consiguió el Gobierno en el mercado interno, algo que consideró una señal relevante para evaluar la confianza de los inversores. Según explicó, recientemente se colocó deuda con tasas que sorprendieron incluso a los propios analistas. “Están consiguiendo financiamiento en el mercado interno a tasas increíbles que yo no me imaginaba. Por ejemplo, colocaron un bono al 2027 al 5,84%”, señaló. En ese sentido, sostuvo que esa tasa implica niveles de riesgo inferiores a los que reflejan algunos indicadores del mercado. “Estos son 230 puntos de riesgo país a dos años. Esa cuenta no la hace nadie. El riesgo país promedio está en 540, pero el tramo corto de la curva está en 230”, detalló. Otro de los factores que mencionó el analista fue el posible ingreso de capitales al sistema financiero a partir de la regularización de dólares no declarados. Di Stefano sostuvo que parte de esos fondos podrían terminar volcándose a inversiones dentro del país. “Tenemos también inocencia fiscal en donde mucha gente va a blanquear sus dólares para inyectarlo en el mercado”, afirmó. El economista también señaló que el contexto político juega un rol importante en las expectativas de los inversores. En ese sentido, consideró que una eventual continuidad del actual rumbo económico influye en la decisión de canalizar ahorros hacia la economía local. “Hay un escenario político en donde Milei puede obtener la reelección y este programa económico puede seguir adelante”, explicó. En el cierre de su análisis, Di Stefano retomó un concepto clásico de la teoría monetaria para explicar la dinámica de los precios. “La inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario”, señaló, parafraseando una muletilla de Javier Milei, aunque aclaró que “yo a los austríacos los estudie antes”. Desde su perspectiva, los movimientos recientes en los precios responden a un shock transitorio. “Este shock que tenés de precios es momentáneo. Cuando se acomode la inflación va a volver a niveles más bajos”, concluyó.