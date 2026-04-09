El economista Gabriel Rubinstein estuvo presente en Cuentas Claras (El Cronista Stream) donde habló de la inflación argentina y las relaciones del Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, con Estados Unidos. En este marco, le consultaron sobre el valor del dólar actual y su respuesta sorprendió a más de uno. En un momento de la entrevista, la conductora Cata De Elía le preguntó: “¿En cuánto tendría que estar el dólar?“. A lo que el economista respondió: “Para mí debería estar un 20% o 30% más caro en términos reales”. Luego se tomó unos minutos para explicarlo: “Vos con el dolar tenés dos problemas en términos reales. Y a lo mejor en vez de estar en $ 1400, tiene que estar en $ 1800 en términos reales. Porque además de todo tenés una terrible, tremenda y exuberante fragilidad con menos u$s 16 mil millones de reservas netas y solo tenés que implorar que (Scott) Bessent y (Donald) Trump nos van a apoyar si es necesario“. Asimismo, remarcó la importancia de mantener una buena relación con el presidente y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. “Más vale que todos los días les prendas unas vela porque el día que, por alguna razón, Bessent cambiara de opinión, yo pronosticaría que tenés una crisis cambiaria de magnitud a la vuelta de la esquina (...) Dependemos 100% de Estados Unidos”, afirmó. Según el economista, las próximas elecciones pueden ser, o no, un cambio para la relación de Argentina con Estados Unidos. “El día que aparezca la posibilidad de una oposición competitiva contra Milei, yo creo que ese día un asesor de Bessent le va a decir ‘che me parece que tenemos que cambiar el PUT,’ se le llama así porque al techo ‘existiría’ el compromiso de Estados Unidos de vender todos los dólares que Argentina necesita”. No obstante, señaló que ese “techo” que sirvió para las últimas elecciones, no funcionaría para las próximas porque será presidencial. “Vos imaginate a Bessent pensando que puede llegar a perder 2 o 3 mil millones de dólares por ayudar a la Argentina. Ese tipo termina preso en Estados Unidos”, indicó. Por último, el economista remarcó cómo actuaría el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos en un escenario de elecciones si Javier Milei se enfrenta a un candidato opositor sólido, sea cual sea el partido. “El día que Bessent tenga que decir ‘tenemos que vender 20 o 30 mil millones de dólares en la Argentina en las elecciones del año que viene porque la gente se va a dolarizar. ¿Y por qué se va a dolarizar? Porque hay un candidato competitivo y no sabemos si puede ganar’. Cualquier candidato que no sea Milei es probable que genere la percepción de que va a haber una devaluación en Argentina“. Sin embargo, Rubinstein aclaró que el candidato tiene que ser “muy competitivo” y que en la actualidad no lo ve. En resumen, el economista afirmó que la estabilidad cambiaria y el orden macroeconómico dependen de Estados Unidos en este momento.