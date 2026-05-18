El Gobierno bonaerense confirmó que algunos autos no tendrán que pagar el impuesto automotor por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desde mayo de 2026. Precisamente, existen algunas condiciones en vehículos que permiten no abonarlo más. Desde este año, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos del Impuesto a los Automotores, con la posibilidad de abonarlo en hasta 10 cuotas, lo que brinda mayores opciones financieras a los contribuyentes. Sin embargo, algunos no tendrán que abonarlo. La gestión de Axel Kicillof confirmó que ARBA no les cobrará la patente a los autos que se hayan fabricado en el 2001 o en años anteriores. Justamente, la exención se aplica a los vehículos que tengan más de 25 años de antigüedad. No obstante, para otras provincias argentinas puede variar la cantidad de años que deben tener para esta condición. Por ejemplo, en Neuquén, los autos fabricados en 2005 no tienen que pagar el gravamen y el trámite puede realizarse de forma online u oficinas. Existen otras condiciones que te eximen del pago de la patente, tal como los vehículos eléctricos, los adaptados o utilizados para el transporte de personas con discapacidad y los autos históricos (tienen más de 30 años). En Buenos Aires, se puede pedir la exención del impuesto automotor en ARBA en los casos para los autos destinados al traslado de personas con discapacidad o destinados a instituciones asistenciales. Deberán tener Clave de Identificación Tributaria (CIT), Identificación del Impuesto Automotor y Certificado que acredite la discapacidad. Así, deberán seguir estos pasos: