El dólar insistió al alza por bajo volumen y cancelación de contratos: el mercado se pregunta si pasa la próxima prueba
En una semana corta y clave por el fixing de bonos, contratos de futuros y la licitación de Tesoro, el mercado ya mira a diciembre para ver qué impacto tendrá el pago de aguinaldos y la mayor demanda de pesos.
