El dólar blue no se mueve hasta el martes pero el mercado no para

El dólar cripto, en $ 910, quedó muy por debajo del blue, que luego de haber llegado a los $ 1000 en el corredor de los mayoristas, se dejó de vender ayer antes del cierre, con un precio de $ 970, por temor de los allanamientos y operativos que hubo desde la Aduana en distintas casas de cambio de la City porteña.

Desde la AFIP informaron que en una cueva en Juramento 1475, esquina Libertador, a pasitos del Barrio Chino, se encontraron cajas y valijas con cerca de $ 500 millones.

Los brokers cortaron la venta cuando tocó $ 1000, y muchos financistas ya dijeron que hoy y mañana viernes no iban a estar operativos, por lo que hasta el martes habrá una suerte de feriado cambiario del paralelo. El poco volumen operado hizo que se ensancharon las puntas entre el precio de compra y el de venta.

Algunas mesas operarán sólo con particulares hasta este jueves, pero aseguran que el viernes no va a haber mercado en el blue, ya que muy pocos son los que van a operar.

Tras los allanamientos a los peces gordos del mercado, no hay más formadores de precios, por lo cual no se está operando o se vende sólo si se puede 'calzar' la operación. ¿En qué consiste 'calzar' una operación?: "Sólo vendo u$s 3000 si antes pude comprar u$s 3000, ya que los corredores no están dando billetes".

Por ende, cuando un cliente llama a su bróker para comprar dólar blue, la respuesta que le dan es que no tiene disponibilidad: "Si me entra algo te aviso", dicen. Dejan abierto el canal por si justo aparece alguno que cambia porque necesita pesos, entonces trabajan ‘calzados'.

"Se va trabajando así, como es momento difícil no podes quedar vendido, entonces sólo se vende lo que se puede calzar, y se trabaja exclusivamente con clientes, no con el mercado (como denominan al corredor)", revelan.

Claro que con mucha ganancia, porque si compran a $ 955 y venden a $ 1050, tienen un spread de $ 95 por cada dólar. Por ende, ganan $ 95.000 cada u$s 1000.

