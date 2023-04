El dólar agro aportó u$s 1600 millones en abril y el BCRA compró u$s 33 millones

El Banco Central volvió a vender divisas para abastecer a la demanda en el mercado de oficial cambios en la última rueda del mes y cerró abril con un leve saldo a favor, a pesar de la implementación del nuevo "dólar agro", con el que buscaba recomponer la fuerte pérdida de reservas en los meses anteriores.

El Central terminó este viernes con un saldo negativo de alrededor de u$s 67 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que volvió a acelerar el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial y en la que ingresaron casi u$s 80 millones de "dólar agro".

La entidad registró en abril un saldo a favor de unos u$s 33 millones, luego de la pérdida de más de u$s 3000 millones del primer trimestre por sus intervenciones cambiarias, mientras los exportadores acumulan liquidaciones por poco más de u$s 1600 millones en esta tercera versión del esquema de cotización diferencial.

DÓLAR AGRO Y RITMO DE DEVALUACIÓN



Los operadores de ABC Mercado de Cambios detallaron que el "dólar agro" aportó u$s 1613 millones, de los cuales el Central pudo quedarse con u$s 556 millones, revirtiendo el saldo negativo de casi u$s 520 millones que mostraba hasta hasta 11 de abril, previo a las primeras liquidaciones bajo ese esquema.

Por otro lado, la autoridad monetaria volvió a acelerar el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial. Dispuso un incremento de $ 0,68 para el precio de la divisa en el mercado mayorista, que terminó la rueda en $ 222,68. De este modo, avanzó 6,54% en abril.

En ese sentido, ABC Cambios destacó que los $ 0,68 que avanzó el mayorista en la jornada de este viernes se ubicó por encima del promedio diario del mes, que fue de $ 0,49, y que su incremento mensual se situó por debajo de la inflación de marzo (7,7% mensual) y de la que se espera para abril.