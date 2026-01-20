En una rueda claramente adversa para los mercados globales, la deuda soberana argentina vuelve a mostrar su reflejo condicionado: castigo por encima del promedio y paciencia cero por parte del mercado.

El riesgo país sube 15 puntos hasta 578, mientras los ADR argentinos caen más de 3% y el S&P Merval retrocede más de 0,5%. Medido en dólares, el índice se aproxima a los u$s 1920.

Qué pasa en la curva

La operatoria es negativa en toda la curva. globales y bonares caen en bloque. El tramo largo (2038–2046) lidera las bajas, con pérdidas del 0,8% al 1%, una combinación clásica de mayor duration y menor tolerancia al riesgo cuando el contexto externo se complica.

El tramo medio intenta amortiguar pero no zafa: retrocesos más moderados, sin desacople. El corto, como siempre, cae menos, pero cae igual.

Spreads que se vuelven a estirar

Las paridades aflojan y los rendimientos siguen altos, con yields cómodamente en 9%–10%.

No obstante cabe aclarar que, no hay pánico ni ventas forzadas, pero sí desarme táctico.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, ordenó el escenario global en cinco claves:

La ofensiva arancelaria volvió a poner nervioso al mercado. El anuncio de aranceles progresivos —del 10% al 25%— contra ocho miembros de la OTAN si no ceden el control de Groenlandia a Estados Unidos reavivó el fantasma de una nueva guerra comercial. A esto se suma la amenaza de gravámenes del 200% a productos franceses, un combo que eleva la prima de riesgo en activos europeos y, por arrastre, globales.

El clásico flight to quality no tardó en aparecer. El VIX superó los 19 puntos, máximos desde noviembre, mientras el sector tecnológico lidera las bajas: NVDA, AMD, GOOGL, META y TSLA caen más de 2%. En contrapartida, los refugios hacen lo suyo: el oro sube cerca de 3,0% y el petróleo avanza 1,7%.

Crece la incertidumbre dentro del bloque de la OTAN . El mercado observa con preocupación el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. La posibilidad de que Europa active su “Instrumento Anti-Coerción” abre la puerta a represalias comerciales y a un impacto negativo sobre el crecimiento global.

Las expectativas de earnings también quedan bajo presión. Con el S&P 500 proyectando un crecimiento de ganancias del 12% al 15% para este año, el foco pasa a los balances de gigantes como Netflix e Intel. El guidance será clave para evaluar si el mercado puede digerir este shock geopolítico, especialmente cuando gran parte del rendimiento del S&P en los últimos tres años se explicó por la expansión de beneficios corporativos.

En términos de precios, el ajuste ya se siente. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones caen 1,4%, 1,5% y 1,2%, respectivamente. El Merval en dólares retrocede hacia la zona de USD 1.900 (-1,4%) y Bitcoin acompaña el tono pesimista, con una baja de 2,3% hacia los USD 90.500.Traducción rápida: más ruido político, menos paciencia del mercado.

Aranceles, Groenlandia y vuelta al risk-off

Los principales índices de Wall Street tocaron mínimos de casi tres semanas tras nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa en medio de la disputa por el control de Groenlandia.

El regreso de los operadores tras el feriado en EE.UU. encontró una ola de risk-off ya en marcha: oro en máximos históricos, acciones globales a la baja y Treasuries bajo presión vendedora.

Trump anunció aranceles adicionales del 10% desde el 1° de febrero a importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña —que subirían al 25% desde el 1° de junio— y se mantendrían hasta un acuerdo para que EE. UU. compre Groenlandia.

Desde Groenlandia y Dinamarca insistieron: la isla no está en venta. En ese marco, el VIX trepa a 19,42 puntos (máximo de dos meses). A media mañana, el Dow caía 1,2%, el S&P 500 1,3% y el Nasdaq 1,7%.

Semana cargada por delante

El PBI de EE. UU., PMI de enero y PCE, además de una temporada de balances que entra en velocidad (Intel y Netflix, entre otros). Netflix fue la excepción positiva del grupo mega-cap; 3M cayó tras guiar beneficios por debajo de lo esperado.

El mercado también sigue de cerca eventuales decisiones judiciales sobre aranceles y los discursos en Davos.