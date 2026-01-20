En una rueda claramente adversa para los mercados globales, la deuda soberana argentina vuelve a mostrar su reflejo condicionado: castigo por encima del promedio y paciencia cero por parte del mercado. El riesgo país sube 15 puntos hasta 578, mientras los ADR argentinos caen más de 3% y el S&P Merval retrocede más de 0,5%. Medido en dólares, el índice se aproxima a los u$s 1920. La operatoria es negativa en toda la curva. globales y bonares caen en bloque. El tramo largo (2038–2046) lidera las bajas, con pérdidas del 0,8% al 1%, una combinación clásica de mayor duration y menor tolerancia al riesgo cuando el contexto externo se complica. El tramo medio intenta amortiguar pero no zafa: retrocesos más moderados, sin desacople. El corto, como siempre, cae menos, pero cae igual. Las paridades aflojan y los rendimientos siguen altos, con yields cómodamente en 9%–10%. No obstante cabe aclarar que, no hay pánico ni ventas forzadas, pero sí desarme táctico. Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, ordenó el escenario global en cinco claves: Los principales índices de Wall Street tocaron mínimos de casi tres semanas tras nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa en medio de la disputa por el control de Groenlandia. El regreso de los operadores tras el feriado en EE.UU. encontró una ola de risk-off ya en marcha: oro en máximos históricos, acciones globales a la baja y Treasuries bajo presión vendedora. Trump anunció aranceles adicionales del 10% desde el 1° de febrero a importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña —que subirían al 25% desde el 1° de junio— y se mantendrían hasta un acuerdo para que EE. UU. compre Groenlandia. Desde Groenlandia y Dinamarca insistieron: la isla no está en venta. En ese marco, el VIX trepa a 19,42 puntos (máximo de dos meses). A media mañana, el Dow caía 1,2%, el S&P 500 1,3% y el Nasdaq 1,7%. El PBI de EE. UU., PMI de enero y PCE, además de una temporada de balances que entra en velocidad (Intel y Netflix, entre otros). Netflix fue la excepción positiva del grupo mega-cap; 3M cayó tras guiar beneficios por debajo de lo esperado. El mercado también sigue de cerca eventuales decisiones judiciales sobre aranceles y los discursos en Davos.